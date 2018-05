Kreisklasse West: Dießfurt und Vorbach streiten um Platz zwei - Schwarzenbach und Kulmain II wollen Klasse direkt halten

Glückwunsch an den TSV Reuth! Mit nur zwei Niederlagen während der gesamten Saison holte sich die Bachmeier-Elf verdient die Meisterschaft in der Kreisklasse West. Nachdem der direkte Abstieg auch bereits entschieden ist, fehlen nur noch die beiden Relegationsteilnehmer. Hier gibt es jeweils ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Sowohl im Kampf um den Aufstieg (FC Vorbach, FC Dießfurt) als auch um den Klassenerhalt (SC Schwarzenbach, SV Kulmain II) sind vor dem letzten Spieltag jeweils zwei Teams punktgleich.SC Eschenbach Sa. 16.00 ASV HaidenaabDie Luft ist raus bei den Rußweiher-Kickern. Das merkte man bereits letzten Sonntag in Pressath. Dennoch strebt Trainer Peter Renner gegen Haidenaab einen Heimsieg an. Personell wird es bei der Heimelf einige Änderungen geben, da angeschlagene Spieler geschont werden und dafür Reservisten und A-Junioren eine Chance erhalten. Mit einem Remis beim heimstarken SC könnte der ASV gut leben. Die Personalsituation: Lukas Dötterl, Alex Küffner und Thomas Schulz fallen aus, alles andere ist an Bord.SV Parkstein Sa. 16.00 TSV PressathParksteins Trainer Christian Schwarz freut sich zurecht: "Der Klassenerhalt ist geschafft. Das ist mit einem Kader von gerade mal 14 Mann und den vielen Verletzten sehr hoch einzuschätzen." Jetzt will der SVP mit einem Sieg noch einen einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Auch hat man die 1:4-Niederlage aus der Hinrunde nicht vergessen. Im letzten Spiel unter Coach Fritz Betzl will der TSV natürlich gewinnen, um noch auf Platz vier zu kommen und ein durchwachsenes Jahr positiv zu beenden. Auf dem ungewohnten Terrain wird es aber schwer, einen Sieg einzufahren.TSV K'demenreuth Sa. 16.00 FC VorbachDen Haberländern gehen zum Saisonende verletzungsbedingt die Spieler aus. Dert TSV wird dennoch versuchen, eine schlagkräftige Truppe aufs Feld zu schicken. Mit Markus Schiener wird ein Mitglied der Gründungself nach fünf Jahren Richtung Heimat zum TSV Reuth verabschiedet. Florian Ruder hat es mit seiner Elf nicht mehr selbst in der Hand, Rang zwei zu erreichen. Aber auch wenn dies nicht klappen sollte, geht die Welt für den FC Vorbach nicht unter. Man ärgert sich dennoch etwas, dass man in den letzten Wochen zu viele Punkte liegen ließ. Bis auf Patrick Götz steht der gesamte Kader zur Verfügung.SV Kohlberg Sa. 16.00 SC SchwarzenbachAm vergangenen Wochenende hat der SV nicht gespielt und trotzdem gewonnen, das nimmt man doch gerne so mit. In der Rückrunde ist es nicht ganz so gelaufen, wie es sich die Kohlberger vorgestellt haben. Viele Verletzte, Urlauber, dienstlich Verhinderte - damit wurde man sogar gezwungen, Feldspieler als Torhüter einzusetzen. Jedoch möchte man nicht jammern, sondern vielmehr dem letzten Saisonspiel volle Aufmerksamkeit widmen. Läuferisch und kämpferisch hat sich die Mannschaft von Uwe Salfer gegen Vorbach um 180 Grad gegenüber dem Spiel in Parkstein gewandelt. Am Ende reichte es aber nur zur einer Punkteteilung. In Kohlberg muss gewonnen werden, um sicher die Klasse zu halten. Personell ist alles an Bord.TSV Reuth Sa. 16.00 TSV KrummennaabDer TSV Reuth freut sich auf das letzte Heimspiel. Ziel ist es, zu Hause ungeschlagen zu bleiben. Für den scheidenden Spielertrainer Michael Bachmeier, der dem TSV aber als Spieler erhalten bleibt, ist es erfreulich, dass sich zum Saisonfinale alle Langzeitverletzten wieder zurückmelden. Somit kann er aus dem Vollen schöpfen. Der TSV Krummennaab ist froh, dass diese "Seuchensaison" endlich zu Ende geht. Es ist bezeichnend, dass Trainer Markus Tusek noch nicht weiß, wen er im Derby überhaupt auf den Platz schicken soll. Wenn alles dumm läuft, so müssen acht Stammkräfte ersetzt werden.SV Riglasreuth Sa. 16.00 FC DießfurtDer SV Riglasreuth möchte sich mit Anstand und einem ordentlichen Spiel aus der Kreisklasse verabschieden. Einige verletzte und angeschlagene Spieler fehlen in der letzten Partie. Der FC Dießfurt hat die Möglichkeit, aus eigener Kraft den zweiten Platz zu erreichen. Diese Chance hat man noch vor wenigen Wochen für utopisch gehalten. Auch wenn Riglasreuth als Absteiger feststeht, so ist der Gegner vor allem zu Hause immer unbequem. Trainer Reinhard Marschke muss neben den Langzeitverletzten auf Thorsten Schraml sowie die Urlauber Philipp Lorenz und Bernd Kallmeier verzichten. dafür dürften Martin Sobr, Marcel Donhauser und Dominik Brüderer wieder einsatzfähig sein.SV Kulmain II Sa. 16.00 TSG WeiherhammerFür den SV Kulmain II hat sich die Lage trotz der drei Siege in Folge kaum geändert. Will man den Relegationsplatz noch verlassen, so braucht man zum einen den Dreier gegen Weiherhammer und zum anderen Schützenhilfe seitens des SV Kohlberg. Die Neumüller-Elf will den Schwung der letzten Erfolgswochen beibehalten und geht die Aufgabe mit Selbstvertrauen an. Eine Wiederholung der Leistung aus dem letzten Heimspiel würde sich Trainer Klaus Herrmann für den Saisonabschluss in Kulmain wünschen. Stürmer Christoph Herrmann wird voraussichtlich fehlen, Torhüter Sebastian Härning sowie Dominik Rauch kehren zurück.