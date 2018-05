Sie hatten noch einen Punkt gebraucht und den holten sie mit einer Nullnummer: Der TSV Reuth (1./57) ist mit dem 0:0 beim FC Dießfurt Meister der Kreisklasse West und steigt in die Kreisliga auf. Um den Relegationsplatz kämpfen am letzten Spieltag eben diese Dießfurter (3./51) und der FC Vorbach (2./51), der in Schwarzenbach (11./27) nicht über ein 3:3 hinauskam. Für den gastgebenden Sportclub war dieses Remis auch zu wenig, den der SV Kulmain II (12./27) zog mit einem überraschenden Auswärtserfolg in Haidenaab mit den Schwarzenbachern gleich. An Pfingsten geht es hier um den Abstiegs-Relegationsplatz. Bereits abgestiegen ist der TSV Krummennaab (14./16). Ihr letztes Heimspiel in der Kreisklassen-Umgebung sagten die TSV-Verantwortlichen wegen Spielermangels ab.

FC Dießfurt 0:0 TSV ReuthSR: Schubert (Neustadt) - Zuschauer: 130 - Gelb-Rot: (81.) Käß (Reuth)(fs) Eine von Beginn an tempo- und einsatzreiche Spitzenbegegnung wurde den mit großem Anhang angereisten Gästen sowie den eigenen Zuschauern geboten. Dabei hätte die Heimelf durchaus für eine Überraschung sorgen und sich für die unglückliche Hinspielniederlage revanchieren können. Aufgrund der Ausgeglichenheit beider Teams kam es allerdings nur zu gelegentlichen Tormöglichkeiten für beide Seiten. So dauerte es bis zur 40. Minute, als Höcht übers FC-Tor zielte. Schmid hatte nur 2 Minuten später das 1:0 auf dem Fuß. Nach der Pause war Libero A. Brüderer zur Stelle und verhinderte gegen Bachmeier den möglichen Rückstand vor der Torlinie (59.). In der 75. Minute parierte TW Käs gegen Höcht. Kallmeier zielte dann aussichtsreich in der 80. Minute übers Tor.ASV Haidenaab 0:1 (0:1) SV Kulmain IITore: 0:1 (43.) Lukas Lehner - SR: Reinhard Maschick (Kohlberg) - Zuschauer: 80Von Beginn an merkte man Kulmain an, dass die Gäste das Spiel gewinnen wollten. Bei Haidenaab lief nichts zusammen. So war es Lukas Lehner in der 43. Minute, der die Gäste zum 1:0 schoss. Auch in er zweiten Halbzeit fand Haidenaab nicht richtig ins Spiel. Die Gäste standen hinten sicher und waren immer wieder für einen Konter gut. Am Ende des Spiels hatten sich die Kulmainer den Sieg verdient.TSV Pressath 3:0 (1:0) SC EschenbachTore: 1:0 (40.) Alexander Sparrer 2:0 (66.) Michael Pfleger 3:0 (73.) Fabian Waldmann - SR: Josef Scheck (ASV Michelfeld) - Zuschauer: 85(ffz) Das erste Zu-Null-Spiel gelang ausgerechnet gegen den Nachbarverein Eschenbach. Lange sah es aber nicht danach aus. Der Gast hatte anfangs mehr vom Spiel und hatte besonders Pech, als Gradl in der 10. Minute einen Freistoß um die Mauer herum an den Pfosten setzte. Besser machte es der Gastgeber in der 40. Minute. Eine Flanke von Egerer nahm Sparrer direkt auf und schoss aus 10 Metern zur Führung ein. Die erste Viertelstunde der 2. Halbzeit gehörte wieder Eschenbach. Mit der Einwechslung von Fritsch kam neuer Wind ins Spiel. Er war es auch, der sich in 66. Minute links durchsetzte, überlegt zu Pfleger passte und dieser aus 6 Metern dem Torwart keine Chance ließ. Zweimal lief Waldmann (68., 78.) noch allein auf Torwart Lehl zu, scheiterte jedes Mal an ihm. Dafür war sein 3:0 sehenswert. Niemand konnte ihn aufhalten. Gegen seinen Gewaltschuss aus 20 Metern war der Keeper machtlos.TSG Weiherhammer 4:0 (3:0) SV RiglasreuthTore: 1:0 (9.) Dominik Härning, 2:0 (19./Elfmeter) Uli Herrmann, 3:0 (24./ Elfmeter) Christoph Herrmann, 4:0 (87.) Stefan Schröpf - SR: Klaus Seidl (TSV Flossenbürg) - Zuschauer: 50(hcn) Die TSG übernahm von Beginn an die Kontrolle über das Spiel und hatte schnell die erste Gelegenheit, Härnings Schuss wurde allerdings vom Torhüter noch an den Pfosten gelenkt. Nur wenige Minuten später zielte Dominik Härning allerdings genauer und markierte mit einem strammen Schuss die Führung. Zehn Minuten später schickte Harrer den starken Härning per Hacke steil, dieser konnte nur noch per Foulspiel gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Uli Herrmann. Es rollte Angriff um Angriff auf das Tor der Gäste zu, Harrer und Härning hätten das Ergebnis weiter in die Höhe schrauben können, ehe ein weiterer Elfmeter von Christoph Herrmann zum verdienten 3:0 verwandelt wurde. Gästetorwart Kuhbandner bewahrte seine Mannschaft mit zwei tollen Paraden gegen Kohl vor einem höheren Rückstand zur Halbzeit. Die erste Gelegenheit nach dem Seitenwechsel gehörte den Gästen, als ein Freistoß am Aluminium landete. Stefan Schöpf markierte letztendlich den Schlusspunkt mit einem Schuss innerhalb des Strafraums.Kirchendemenreuth 0:2 SV Parkstein(mle) Im Nachbarschaftsderby trafen zwei gute Mannschaften aufeinander. Die Gäste waren gegen die favorisierte Heimelf von Beginn an hellwach und es entwickelte sich ein spannendes Spiel. Vor der Pause gab es auf beiden Seiten gute Chancen, wobei eine Führung aufgrund der deutlicheren Tormöglichkeiten für Kirchendemenreuth verdient gewesen wäre. Nach der Pause ein ähnliches Spiel. Die Kandler-Elf agierte, während Parkstein auf Kontermöglichkeiten lauerte. Dies sollte sich für die Gäste in der 60. Minute rentieren. Nach einer Unkonzentriertheit der Heimdefensive gelang Brenner der Führungstreffer für den SVP. Kirchendemenreuth blieb weiter spielbestimmend, doch die Chancen wurden teilweise kläglich vergeben. Parkstein zog sich noch weiter zurück, aber der Heimmannschaft fehlte letztlich die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. Nach einem Fehler eines Abwehrspielers des TSV stand Berndt vor dem Tor und konnte das 2:0 für die Gäste erzielen.SC Schwarzenbach 3:3 ( FC VorbachDie Heimmannschaft kam gut in die Partie und hielt mit dem Favoriten aus Vorbach gut mit. Ein umstrittener Foulelfmeter brachte die Gäste aber in Führung. Der SC verzagte nicht und spielte weiter gut mit und erspielte sich Feldvorteile. Diese Vorteile wurden auch in Tore umgemünzt. Murat Kioutsouk erwischte einen Sahnetag und erzielte innerhalb von 15 Minuten einen Hattrick. Nach der Pause kam der FC Vorbach mit mehr Offensivaufwand aus den Kabinen, doch Schwarzenbach hatte immer wieder eine Antwort auf die Versuche der Vorbacher parat. In der 79. Minute war es dann doch passiert. Nachdem ein Freistoß von der Latte abprallte, war Florian Ruder zur Stelle und musste nur noch abstauben. Die Gäste drückten den Gastgeber nun immer mehr in seine Hälfte, die ab der 84. Minute in Unterzahl spielen mussten. Mit dem Schlusspfiff schafften die Vorbacher noch den glücklichen Ausgleichstreffer