Nicht die als Titelfavorit gehandelte TSG Weiherhammer, sondern der TSV Reuth steht nach Abschluss der Vorrunde an der Spitze der Kreisklasse West. Aber auch Reuth wurde von Experten als Aufstiegsaspirant genannt. Am ersten Spieltag der Rückrunde fahren die Bachmeier-Schützlinge nach Schwarzenbach, wo im Vorjahr ein Kantersieg gelang. Ein Kellerduell steigt in Krummennaab. Hier treffen der einheimische TSV und der SV Riglasreuth aufeinander. Beide haben bisher erst magere fünf Pünktchen auf dem Konto.

SC Eschenbach So. 14.00 SV Kulmain IIAuch wenn der SCE die Vorrunde mit 19 Punkten auf einem scheinbar sicheren sechsten Platz abschloss, sollen bis zur Winterpause noch Punkte hinzukommen. Nach einer guten Halbzeit in Haidenaab, ging die Partie doch noch deutlich verloren. Trainer Peter Renner setzt auf die Heimstärke seines Teams. Als zusätzliche Motivation dient die 1:2- Hinspielpleite. Die Rußweiher-Elf ist am Sonntag komplett. "Nun hat es uns leider in letzter Sekunde mal selbst erwischt. Der späte Ausgleich in Weiherhammer war sehr hart, aber das ist Fußball", trauert SVK-Spielertrainer Andy Neumüller den verlorenen Punkten nach. Wenn seine Truppe aber an die gute zweite Halbzeit anknüpft, nimmt sie aus Eschenbach etwas Zählbares mit. Dazu müssen aber alle wieder Kampf- und Siegeswillen abrufen. Fehlen wird nur Berthold Lautner.TSV Krummennaab So. 14.00 SV RiglasreuthGegen den Spitzenreiter trat der TSV erstmals seit langer Zeit in Bestbesetzung an und bot diesem lange Zeit Paroli. Dann schlug das Verletzungspech wieder zu, und der TSV stand wieder mit leeren Händen da. Aber die gute Mannschaftsleistung stimmt Trainer Markus Tusek optimistisch. "Gegen Riglasreuth zählt nichts anderes als drei Punkte. Bleibt zu hoffen, dass der eine oder andere angeschlagene Spieler bis zum Sonntag fit wird." Für den SVR stehen gegen Krummennaab und im Nachholspiel am Dienstag gegen Kulmain entscheidende Partien an. Möchte die Wegmann-Elf den Kopf noch aus der Schlinge ziehen, muss in beiden Duellen ein Dreier her. Andernfalls wird es schwierig, die Abstiegsränge zu verlassen. Einige angeschlagene Spieler fallen aus, dennoch soll die Negativserie ein Ende haben.SC Schwarzenbach So. 14.00 TSV ReuthSchwarzenbachs Spielertrainer Uwe Salfer stellt nüchtern fest: "Im taktischen und spielerischen war uns Kohlberg immer einen Schritt voraus. Das ist das Resultat aus der schwachen Trainingsbeteiligung der letzten Wochen. Dazu kommen Disziplinlosigkeiten auf dem Platz. Gegen Reuth wollen wir nicht unter die Räder kommen." Vor allem aufgrund einer hervorragenden Defensivleistung gelang dem TSV in Krummennaab ein verdienter Derbysieg. Der nächste Gegner war für die Bachmeier-Truppe schon immer ein unangenehmer Gegner. Man stellt sich auf ein Geduldsspiel ein, das aber zugunsten des Tabellenführers enden sollte. Dieser ist personell geschwächt. Fabian Mark (Dienst), Sebastian Schieder (Urlaub) und Jonas Walberer (Schien- und Wadenbeinbruch) fallen aus.TSV Kirchendemenreuth So. 14.00 SV KohlbergMit dem unerwarteten Auswärtssieg in Vorbach setzte sich der TSV etwas von den Abstiegsplätzen ab. Mit diesem Erfolg im Rücken will die Heimelf dem nächsten Gegner aus dem oberen Tabellendrittel ein Bein stellen. Hinter einigen angeschlagenen Spielern steht noch ein Fragezeichen. Ein willensstarker SV Kohlberg gewann verdient in Schwarzenbach. Eine gute Darbietung des Teams von Trainer Achim Beck, das endlich einmal wieder über zwei Halbzeiten die lange vermisste Spielfreude hatte aufblitzen lassen. Der Trainer hofft, dass seine Truppe in Bestbesetzung zumindest einen Punkt entführen kann.TSV Pressath So. 14.00 FC VorbachEinen verrückten Spielverlauf nahm das Hinspiel in Vorbach. Nach 20 Minuten führte der TSV mit 3:0, um am Ende mit 3:6 als Verlierer vom Platz zu gehen. Die Betzl-Elf hat sich zum Ziel gesetzt, es diesmal besser zu machen. Nach dem deutlichen 4:1 im Derby gegen Parkstein geht der TSV selbstbewusst in die Partie. Mit einem vollen Erfolg könnte man bis auf zwei Punkte an den Gegner heranrücken. Trainer Betzl sieht keine Gründe, die erfolgreiche Elf des Vorsonntags zu verändern. Zum Rückrundenauftakt kommt auf den FC ein Kracher zu. Die Pressather Mannschaft ist nicht mehr mit der vom Saisonauftakt zu vergleichen. Dazu ist bei der Ruder-Truppe derzeit der Wurm drin. Auch wenn ihn keine größeren Personalsorgen plagen, wäre der Spielertrainer schon mit einem Punkt zufrieden.ASV Haidenaab So. 14.00 SV ParksteinAußer den Langzeitverletzten kann der ASV zum Rückrundenauftakt auf seine Stammbesetzung bauen. Nachdem das Hinspiel für den ASV suboptimal verlief, will er die Punkte diesmal in Haidenaab behalten. Parkstein zu unterschätzen, wäre angesichts der meist guten Leistungen des Aufsteigers aber ein großer Fehler. Christian Schwarz, Trainer des SV Parkstein, blickt auf die Partie: "Zuletzt haben wir es dem Gegner zu einfach gemacht. Wir müssen unsere spielerische Leichtigkeit wieder finden, damit wir etwas holen können."FC Dießfurt So. 14.00 TSG WeiherhammerNach dem ungefährdeten Arbeitssieg gegen Riglasreuth muss sich der FC gegen die wieder in Form kommende TSG steigern. Wie bereits im Hinspiel wird sie den Marschke-Schützlingen alles abverlangen. "Die Mannschaft hat diese Woche gut trainiert, dementsprechend zuversichtlich gehen wir in dieses Match", sagte der Trainer. An Motivation wird es nicht fehlen, da der zweite Tabellenplatz verteidigt werden soll. Simon Schmid fällt verletzt aus, Routinier Eugenio Wild wird nach langer Verletzungspause den urlaubenden Torwart Sebastian Käs vertreten. Zum Rückrundenstart wartet auf die TSG mit Titelanwärter Dießfurt eine schwierige Aufgabe. Will man dort etwas Zählbares mitnehmen, bedarf es einer Leistungssteigerung gegenüber dem letzten Spiel. Spielertrainer Klaus Herrmann setzt seine Spieler bewusst unter Druck, damit sie ihr Potenzial konstant abrufen.