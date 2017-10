Nach zehn Spielen ohne Niederlage hat es den TSV Reuth erwischt. Und dies ausgerechnet gegen einen zuletzt schwächelnden Gegner. Der SC Schwarzenbach bejubelt einen Derbysieg.

Damit war nicht zu rechnen. Der bislang so schwungvoll aufspielende TSV Reuth (1./24) ging erstmals in dieser Saison als Verlierer vom Platz. Beim 3:1-Erfolg der TSG Weiherhammer (9./14) war Spielertrainer Klaus Herrmann mit zwei Freistoßtoren die spielentscheidende Figur. Der FC Vorbach (2./23) und FC Dießfurt (3./23) rückten durch ihre Siege bis auf einen Zähler an den Tabellenführer heran. Der SC Schwarzenbach (6./17) feierte einen hart erkämpften 3:2-Derbysieg gegen Aufsteiger SV Parkstein (10./12).SC Schwarzenbach 3:2 (1:1) SV ParksteinTore: 0:1 (14.) Christian Ermer, 1:1 (31.) Daniel Keck, 2:1 (65.) Murat Kioutsouk Ali, 3:1 (76.) Murat Kioutsouk Ali, 3:2 (88./Eigentor) Daniel Keck - SR: Roland Wendl (Weiden) - Zuschauer: 100 - Gelb-Rot: (90.) Dominik Klein (SC)Die Gäste begannen druckvoll und hatten in den ersten zehn Minuten zwei Großchancen. SC-Torwart Spachtholz konnte sich dabei auszeichnen. In der 14. Minute fiel die bis dahin verdiente Führung für den SV Parkstein. Erneut Spachtholz verhinderte mit einer Glanztat das 0:2. Danach kam die Heimelf besser ins Spiel. Daniel Keck besorgte nach einer halben Stunde per Kopfball den Ausgleich. Nach dem Wechsel war die Partie ausgeglichen. Einen schnellen Angriff des SC schloss Kioutsouk Murat zum 2:1 ab. Der gleiche Spieler erhöhte per Kopfball auf 3:1. Als Parkstein durch ein SC-Eigentor auf 3:2 verkürzte, wurde es hektisch. In der Schlussphase schlichen sich einige Nickligkeiten ein. Alles in allem ein verdienter Sieg für den SCS.TSG Weiherhammer 3:1 (2:0) TSV ReuthTore: 1:0 (29.) Klaus Herrmann, 2:0 (34.) Christoph Herrmann, 2:1 (59.) Michael Bachmeier, 3:1 (84.) Klaus Herrmann - SR: Andreas Kink (SV Störnstein) - Zuschauer: 100(rgh) Mit einer guten kämpferischen Leistung und dem nötigen Quäntchen Glück behielt die Herrmann-Elf gegen Tabellenführer Reuth die Oberhand. Die Gäste waren der erwartet starke Gegner und hätten durch Michael Bachmeier (7./18.) in Führung gehen können. TSG-Spielertrainer Klaus Herrmann trat dann zu einem Freistoß aus 25 Metern an. Der Ball schlug haargenau flach neben dem Pfosten zur Führung ein. Im Gegenzug hatte Phillipp Horn (31.) die Möglichkeit zum Ausgleich. Seinen Flugkopfball parierte TSG-Keeper Sebastian Härning mit einem guten Reflex. Aus einer sehenswerten Kombination heraus entstand der zweite Treffer für die TSG: Weiter Einwurf von Fabian Hautmann auf Tobias Scheibl, der legte direkt quer für Christoph Herrmann und dieser markierte aus zehn Metern das 2:0. Nach der Pause nahm die Bachmeier-Elf Fahrt auf und machte der TSG-Abwehr Arbeit. So nutzte Michael Bachmeier einen Abwehrfehler zum Anschlusstreffer. Fabian Mark (55.) mit einem Kopfball an die Latte und Christian Kraus (71.) hatten die Chance zum Ausgleich. Für die Entscheidung sorgte Klaus Herrmann, der mit seinem zweiten Treffer einmal mehr seine Qualität als Freistoßschütze unter Beweis stellte. Ein Schuss des Reuthers Markus Käß (88.) landete am Pfosten.TSV Pressath 1:1 (1:0) ASV HaidenaabTore: 1:0 (13.) Fabian Waldmann, 1:1 (85.) Lukas Dötterl - SR: Rabah Ghennam (Weiden) - Zuschauer: 100(ffz) In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer ein spannendes und abwechslungsreiches Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Eine Flanke konnte Torwart Reiß nur abklatschen, Waldmann bewies Torjägerinstinkt und drückte den Ball aus zwei Metern über die Linie. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hatten beide Mannschaft gute Chancen. Die zweite Hälfte gehörte den Gästen. Der Gastgeber zeigte keine Spielzüge mehr und musste in der Abwehr Schwerstarbeit verrichten. Der verdiente Ausgleich resultierte aus einem verdeckten Drehschuss aus 16 Metern durch Dötterl. Der Pressather Anhang war froh, als der Schiedsrichter endlich abpfiff.TSV K'demenreuth 6:2 (3:1) SC EschenbachTore: 1:0 (5.) Simon Schönberger, 2:0 (19.) Philipp Reich, 2:1 (37.) Alexander Wiesent, 3:1 (40.) Alexander Hofmann, 4:1 (45.) Alexander Hofmann, 4:2 (58./Foulelfmeter) Tobias Ackermann, 5:2 (76.) Simon Schönberger, 6:2 (80.) Simon Schönberger - SR: Siegfried Scharnagl (SC Mähring) - Zuschauer: 70(mle) Kirchendemenreuth hatte einen guten Start und ging durch Schönberger früh in Führung. Danach spielte der TSV weiter nach vorne und mit einem Kopfball konnte Reich auf 2:0 erhöhen. Im Anschluss wurde Eschenbach stärker, Ackermann erzielte den Anschlusstreffer. Noch vor der Pause erspielte sich die Heimelf durch einen Doppelschlag von Hofmann einen komfortablen Vorsprung. Eschenbach gab sich in der zweiten Halbzeit aber nicht geschlagen und die Haberland-Elf beschränkte sich zu sehr auf Ergebnisverwaltung. Folgerichtig verkürzte Ackermann per Strafstoß. Schönberger hatte aber die richtige Antwort und brachte mit zwei weiteren Toren den zweiten Saisonsieg nach Hause.FC Dießfurt 4:0 (1:0) SV KohlbergTore: 1:0 (2.) Simon Schmid, 2:0 (56.) Martin Sobr, 3:0 (65.) Martin Sobr, 4:0 (77.) Wolfgang Plößner - SR: Pezoldt (Pottenstein) - Zuschauer: 60(fs) Ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg gelang dem FC Dießfurt. Dabei begann die Partie für die Heimelf verheißungsvoll, denn Schmid nutzte bereits in der 2. Minute ein Missverständnis zwischen Torwart Rohr und Meier zum Führungstreffer. Prantzke hatte in der 16. Minute das 2:0 auf dem Fuß, doch scheiterte er zunächst am Gästetorwart und den Nachschuss setzte er über das Tor. Glück hatte der FC, als Torwart Käß den Ball unterlief und Lehner aus fünf Metern über das Tor schoss. Nach der Pause trat die FC-Elf zielstrebiger auf und Sobr nutzte die Kopfballvorlage von Reil zum 2:0 (55.). In der 65. Minute erzielte Sobr das 3:0, verletzte sich dabei jedoch, als er gegen den Pfosten prallte. Plößner sorgte in der 77. Minute für den Endstand.TSV Krummennaab 1:4 (1:1) FC VorbachTore: 0:1 (21.) Patrick Künneth, 1:1 (30.) Alexander Konz, 1:2 (51.) Haroun Kahouli, 1:3 (74.) Jonas Heindl, 1:4 (90.) Nico Lautner - SR: Rabah Ghennam (SC Luhe-Wildenau) - Zuschauer: 70Eine Halbzeit lang durfte der TSV Krummennaab auf einen Punktgewinn hoffen. Den Rückstand egalisierte Alexander Konz, so dass es mit einem 1:1 in die Pause ging. Nach dem Wechsel schaltete der FC Vorbach jedoch einen Gang hoch und kam unterm Strich zu einem verdienten Sieg. Für die Gastgeber wird es schwer, noch einmal den Anschluss an das hintere Mittelfeld herzustellen.