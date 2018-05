Wer jetzt erst auf den TSV Reuth als Meister der Kreisklasse West tippt, wird nicht viel mehr als seinen Einsatz herausbekommen. Die Bachmeier-Truppe kann sich in den letzten zwei Spielen nur noch selbst vom Thron stoßen.

Der TSV Reuth (1. Platz/56 Punkte) fegte die TSG Weiherhammer (9./31) vom Platz und hat sechs Punkte Vorsprung vor dem FC Dießfurt (2./50) und FC Vorbach (3./50), der beim 2:2 gegen Schlusslicht TSV Krummennaab (14./16) patzte. Selbst eine Niederlage am kommenden Sonntag in Dießfurt wäre für den TSV kein Beinbruch. Eine Woche später könnte Reuth dann zum Saisonausklang ausgerechnet im Derby gegen Krummennaab den Kreisligaaufstieg immer noch perfekt machen. In Sachen Direktabstieg sind die Messen gelesen: Krummennaab und der SV Riglasreuth (13./17) müssen eine Etage tiefer, den Relegationsplatz machen der SV Kulmain II (12./24) und der SC Schwarzenbach (11./26) nach dessen Derbyniederlage beim SV Parkstein (10./29) unter sich aus.SV Parkstein 4:1 (3:1) SC SchwarzenbachTore: 0:1 (12.) Lukas Siegler 1:1 (20.) Markus Seitz 2:1 (38.) Robert Schmidt 3:1 (44./Foulelfmeter) Alexander Rauh 4:1 (65.) Michael Brenner - SR: Wilhelm Hirsch (SV Floß) - Zuschauer: 100(ebn) Nicht wiederzuerkennen war die Heimelf gegenüber dem Vorsonntag. Für beide Teams ging es im kampfbetonten, aber fairen Derby um sehr viel. Der SV sicherte sich hochverdient die drei Punkte, obwohl Goalgetter Christian Ermer verletzt fehlte und sein Bruder Sebastian nach 25 Minuten nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die frühe Gästeführung kam nicht überraschend, der SC hatte anfangs mehr vom Spiel. Dann aber zeigte die Elf um Trainer Christian Schwarz eine tolle Moral, der spielerische und läuferische Einsatz stimmte und die Tore waren die logische Folge der Überlegenheit. Es war gut zu sehen, dass man auch einmal ohne die Ermer-Zwillinge Tore schießen kann.SV Riglasreuth 0:3 (0:2) SV Kulmain IITore: 0:1 (8.) Marvin Felder, 0:2 (43./Foulelfmeter) Stefan Serfling, 0:3 (71.) Lukas Lehner - SR: Markus Kühnlein - Zuschauer: 100(gab) Der SVR hat seine letzte Chance auf den Klassenerhalt gründlich vermasselt. Bei der 0:3-Pleite gegen SV Kulmain II ließen die Riglasreuther sämtliche Tugenden vermissen, die für ein solches Abstiegsduell von Nöten wären. Die Reserve des SV Kulmain wahrt mit dem verdienten Sieg die Möglichkeit, den Relegationsplatz noch zu verlassen.SC Eschenbach 7:0 (5:0) TSV K'demenreuthTore: 1:0/2:0/3:0/4:0 (5./30./33./35.) Adem Tokuc, 5:0 (42.) Manuel Bitterer, 6:0/7:0 (60./75.) Adem Tokuc - SR : Gerd Rieß (Weidenberg) - Zuschauer: 80(msh) Der SC Eschenbach ließ den Gästen nicht den Hauch einer Chance. Bereits nach fünf Minuten erzielte Adem Tokuc die Führung. Nach einer halben Stunde nahm der SCE dann richtig Fahrt auf. Tokuc gelang innerhalb von fünf Minuten ein lupenreiner Hattrick. Manuel Bitterer legte noch vor der Halbzeit das 5:0 nach. Auch nach der Pause das gleiche Bild. Der SCE drückte die Gäste in die eigene Hälfte und provozierte so Fehler der gegnerischen Abwehr. Tokuc legte noch zwei Tore nach und damit endete das Spiel auch in der Höhe verdient mit 7:0. Die Gäste aus dem Haberland hielten nur in der zweiten Hälfte ein wenig dagegen. Die Heimelf vom Rußweiher hat damit auch rechnerisch den Klassenerhalt sicher.TSV Reuth 4:0 (1:0) TSG WeiherhammerTore: 1:0 (13.) Michael Bachmeier, 2:0 (56./Foulelfmeter) Philipp Horn, 3:0 (66.) Fabian Quast, 4:0 (76.) Michael Meissner - SR: Rabah Ghennam (Weiden) - Zuschauer: 115(ang) Druckvoll startete der Spitzenreiter in die Begegnung. Spielertrainer Bachmeier erzielte mit einem schnörkellosen Abschluss die Führung. Jedoch riss in der Folgezeit bei den Reuthern etwas unverständlich der Faden. Nach dem Wechsel kontrollierte die Heimelf zwar das Geschehen, doch bedurfte es eines kraftvollen Dribblings des stark aufspielenden Matthias Jonek zur Initialzündung. Sein Zuspiel zu Philipp Horn konnte von Gästekapitän Sven Wunder nur mittels Foulspiel gestoppt werden, den Strafstoß verwandelte der Gefoulte bombensicher. Nun lief das Kombinationsspiel im Mittelfeld und im Zehnminutentakt erzielten die Reuther ihre weiteren Treffer zum letztlich auch in der Höhe verdienten Sieg. Fabian Quast staubte ab, als TSG-Torwart Sebastian Härning einen Meissner-Schuss nur kurz abwehren konnte und Michael Meissner drückte eine Bachmeier-Hereingabe aus kurzer Distanz über die Linie.SV Kohlberg 1:4 (0:3) FC DießfurtTore: 0:1 (6.) Florian Prantzke, 0:2 (12.) Simon Schmid, 0:3 (31.) Thorsten Schraml, 0:4 (64.)Simon Schmid, 1:4 (71.) Michael Forster - SR: Erdogan Sahinbay (IB Amberg) - Zuschauer: 100(rit) Der SV kommt einfach nicht mehr in den Tritt. Wieder spielte man gut mit, doch die Tore machten die Gäste aus Dießfurt. So musste der Gegner eigentlich nur auf Fehler der Kohlberger warten und spielte bis zur Pause eine komfortable Führung heraus. Kohlberg konnte die sich bietenden Chancen nicht in Toren ummünzen. Nach der Pause trafen die Gäste mit der ersten Großchance zum 0:4. Es reichte dann nur noch zur Ergebniskosmetik mit dem 1:4 durch Forster.FC Vorbach 2:2 (1:0) TSV KrummennaabTore: 1:0 (40.) Florian Ruder, 2:0 (52.) Nico Biersack, 2:1 (80.) Markus Kett, 2:2 (83.) Matthias Mehlhase - SR: Karl-Heinz Klein sen. (Weiden) - Zuschauer: 128(stk) Die Gäste traten von Anfang an nicht wie ein Absteiger auf, sondern spielten munter mit. Vorbach hatte zwar die Feldüberlegenheit und erzielte daraus in Halbzeit eins auch zwei Tore, die aber beide Male vom Schiedsrichter aufgrund von Foulspiel nicht gegeben wurden. Die Gäste hatten zweimal Pech. Einmal rettete die Latte für die Heimmannschaft, beim zweiten Versuch klärte der FC-Torwart. Kurz vor Halbzeit fiel dann doch der Führungstreffer durch Florian Ruder. Nach dem Seitenwechsel wollte Vorbach die Entscheidung. Nach einem schönen Spielzug erzielte Nico Biersack das 2:0. Mit dem sicheren Vorsprung im Rücken schalteten die Vorbacher einen Gang zurück. So kam es, wie es kommen musste: Markus Kett sorgte per Kopf für den Anschlusstreffer. Nur drei Minuten später fiel nach dem gleichen Prinzip sogar der Ausgleich durch Matthias Mehlhase. Kurz vor Schluss wäre es fast doch noch zum Heimsieg gekommen, doch der Pfosten rettete für die Gäste.ASV Haidenaab 1:1 (0:0) TSV PressathTore: 0:1 (92.) Mateusz Pierepielicn, 1:1 (93.) Maximilian Reiß - SR: Stephan Meier (FC Vorbach) - Zuschauer: 80(vch) Von Beginn an sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel, das in der 1. Halbzeit arm an Torchancen war. Beide Mannschaften ließen den Ball laufen, ohne dass die Gegenspieler groß eingriffen. Dennoch war an der Strafraumgrenze zumeist Schluss. In der 2. Halbzeit hatten die Gastgeber etwas mehr vom Spiel. Gute Chancen konnten jedoch nicht verwertet werden. Die Zuschauer rechneten bereits mit einem torlosen Remis, als Pressath in der Nachspielzeit einen Konter fuhr und Mateusz Pierepielicn zum 0:1 einlochte. Vom Anstoß weg leitete Max Reiß über die linke Seite einen Haidenaaber Angriff ein. Seine Flanke wurde vom Torhüter der Gäste falsch eingeschätzt, so dass es doch noch zum verdienten Ausgleich reichte.