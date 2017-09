So wird es nichts mit dem Wiederaufstieg: Der FC Dießfurt leistet sich eine überraschende Heimniederlage. Auch deshalb gibt es in der Kreisklasse West einen neuen Tabellenführer.

Der TSV Reuth (1. Platz/21 Punkte) stellte einmal mehr seine Heimstärke unter Beweis und fertigte im Spitzenspiel den FC Vorbach (3./17) mit 4:1 ab. Da der bisherige Klassenprimus FC Dießfurt (2./20) einen schwarzen Tag erwischte und dem ASV Haidenaab (12./7) mit 0:1 unterlag, erklommen die Reuther die Spitzenposition. Dagegen sind die Haidenaaber endlich die Rote Laterne los, weil die Mitkonkurrenten im Tabellenkeller ohne Punkte blieben. Der TSV Krummenaab (14./5) sah beim 1:4 gegen den TSV Pressath (5./14) kein Land, während der SV Riglasreuth (13./5) dem SV Parkstein (10./9) alle Zähler überlassen musste. Mit 3:1 behielt der SC Eschenbach (7./13) die Oberhand gegen eine immer mehr abfallende TSG Weiherhammer (9./11). Keinen Sieger gab es in der Partie zwischen dem SC Schwarzenbach (6./14) und TSV Kirchendemenreuth (11./8).FC Dießfurt 0:1 (0:1) ASV HaidenaabTore: 0:1 (26.) Lukas Hösl - SR: Hörath (Marktredwitz) - Zuschauer: 50 - Gelb-Rot: (61.) Raphael Hösl (FC) - Besonderes Vorkommnis: (42.) Torwart Reiß (ASV) hält Foulelfmeter von Mosin(fs) Eine indiskutable Vorstellung bot der FC im Heimspiel gegen den Tabellenletzten. Einen ersten Warnschuss gab Dötterl ab, dessen Schuss aus elf Metern knapp vorbeiging. Trotz der laschen Einstellung hatte Plößner das 1:0 auf dem Fuß, doch er zielte viel zu ungenau. In der 26. Minute sah Torwart Haschberger beim Schrägschuss von Dötterl zum 0:1 nicht gut aus. Nur zwei Minuten später hatte Küffner nach Eckball sogar die Chance zum 0:2. Als Schmid in der 42. Minute gefoult wurde, vergab Mosin den Strafstoß zu unplatziert und somit die Chance zum Ausgleich. Nach der Pause hatte die Heimelf weiterhin Probleme mit der kämpferischen Einstellung der Gäste. Die Offensivaktionen waren auch zu planlos. Nach dem Platzverweis für R. Hösl nach wiederholtem Foulspiel raffte sich der FC noch einmal auf. Der Ausgleich blieb aber aus.TSV Reuth 4:1 (2:1) FC VorbachTore: 1:0 (14.) Sebastian Schieder, 1:1 (18.) Hubert Lohner, 2:1 (25./Foulelfmeter) Philipp Horn, 3:1 (74.) Michael Bachmeier, 4:1 (81.) Michael Bachmeier - SR: Johann Grünauer (Waldthurn) - Zuschauer: 140(ang) Mit einer weiteren bärenstarken Leistung hielt die Heimelf auch ihren direkten Verfolger auf Distanz. Bärenstark deshalb, weil die Vorbacher über die gesamte Spielzeit den erwartet starken Widersacher gaben. Von Beginn weg entwickelte sich eine spielerisch hochklassige Partie, die durchaus ihrem Spitzencharakter gerecht wurde. Während Meißner und Zeitler im ersten Abschnitt auf Reuther Seite am Torgestänge scheiterten, hatten auch die Gäste durchaus ihre Möglichkeiten. Intensiv startete auch die zweite Hälfte, der TSV agierte weiter mit geschickter Raumaufteilung. Nach einer Stunde hatte man kurzzeitig den Eindruck, als müsste die Heimelf dem hohen Tempo Dribut zollen. Die zunehmenden Ausgleichsbemühungen der Gäste schufen natürlich auch Freiräume für schnelle Gegenstöße, die Spielertrainer Michael Bachmeier zweimal mit konsequentem Abschluss nutzte. In der Schlussphase ließ der geschlossen imponierende Gastgeber nichts mehr anbrennen und verdiente sich die Punkte redlich.SV Riglasreuth 0:2 (0:2) SV ParksteinTore: 0:1 (5.) Jonas Berndt, 0:2 (16.) Sebastian Ermer - SR: Andreas Herath (USC Bayreuth) - Zuschauer: 100(gab) Die Gäste kamen von Beginn an besser ins Spiel und gingen bereits nach fünf Minuten durch Jonas Berndt verdient in Führung. Gut zehn Minuten später stellte Sebastian Ermer nach einem langen Ball auf 2:0. Kurz vor der Halbzeit verhinderte Torhüter Josef Kellner die Vorentscheidung in einer Eins-gegen-Eins-Situation. Die zweite Spielhälfte war ausgeglichener. Die beiden besten Chancen für den SVR durch Stefan Weiß und Dominik Weber parierte Gästekeeper Alexander Rauh stark. Auf der Gegenseite wurde ein weiterer Treffer zurecht wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Am Ende blieb es bei den beiden Treffern in der Anfangsviertelstunde, die Gäste nahmen verdient drei Punkte mit nach Hause.SC Schwarzenbach 1:1 (0:0) TSV K'demenreuthTore: 0:1 (56.) Johannes Schönberger, 1:1 (84.) Lukas Siegler - SR: Anton Dötsch (FC Tremmersdorf) - Zuschauer: 80In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen für beide Mannschaften. Nach dem Wechsel begann der Gast druckvoller und ging in der 56. Minute durch einen Fernschuss aus rund 18 Metern in Führung. Danach behauptete sich der SC besser und belohnte seine kämpferische Leistung mit dem Ausgleich (84.). Unterm Strich war es ein gerechtes Remis, auch wenn der SC in der Schlussphase noch Möglichkeiten zum Siegtreffer hatte.TSV Krummennaab 1:4 (0:3) TSV PressathTore: 0:1 (11.) Michael Schmid, 0:2 (14.) Josef Gmehling, 0:3 (18.) Michael Pfleger, 0:4 (60.) Richard Weinhold, 1:4 (66.) Alexander Konz - SR: Josef Scheck (Michelfeld) - Zuschauer: 75Nach knapp 20 Minuten war das Spiel vorentschieden. Der TSV Pressath zeigte eine gnadenlose Effizienz bei der Chancenverwertung und ging schnell mit 3:0 in Führung. Danach hatte der Gast wenig Mühe, um das Ergebnis zu verwalten. Spätestens als die Pressather den vierten Treffer erzielten (60.), ging es für die Heimelf nur noch um Schadensbegrenzung. Alexander Konz gelang zumindest noch der Ehrentreffer.SC Eschenbach 3:1 (1:1) TSG WeiherhammerTore: 1:0 (30.) Dominic Reiter, 1:1 (44.) Christoph Herrmann, 2:1 (62.) Michael Koller, 3:1 (76.) Adem Tokuc - SR: Karl-Heinz Grollmisch (Schlicht) - Zuschauer: 80 - Besonderes Vorkommnis: (53.) Thomas Held (SCE) hält Foulelfmeter von Markus Neumann (TSG)(msh) Das Spiel begann schleppend, beide Mannschaften spielten sich im Mittelfeld fest und kamen nicht zu Torabschlüssen. Erst nach einer halben Stunde erspielte sich der SCE die erste gute Chance. Tokuc spielte Reiter rechts im Strafraum frei und der vollendete zur Führung. Kurz vor der Pause schlugen die Gäste allerdings zurück und kamen durch Herrmann zum verdienten Ausgleich. Nach der Halbzeit schalteten die Gastgeber einen Gang nach oben. Allerdings war es die TSG, die durch einen Foulelfmeter die Chance zur Führung hatte. Jedoch scheiterte Neumann an SCE-Torhüter Held. Der eingewechselte Simon Hollmer gab den Hausherren dann Auftrieb und legte nach einer Flanke mustergültig in die Mitte, wo Koller zur erneuten Führung einschob. Weiherhammer wollte den Ausgleich, doch das ergab Räume für den SCE. Einen Konter schloss Tokuc im Nachschuss aus spitzem Winkel mit dem Treffer zum 3:1 ab.