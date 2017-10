Dank Sturmtief "Herwart" geht in der Kreisliga Nord nur ein abgespecktes Programm über die Bühne. Drei von sieben Spielen fallen dem Wetter zum Opfer. Davon lässt sich die Bayernliga-Reserve der SpVgg SV Weiden aber auch nicht bremsen.

Spitzenreiter SV Grafenwöhr musste zuschauen, wie der Vorsprung an der Spitze auf vier Zähler schrumpfte, nachdem die Partie beim SV Anadoluspor Weiden abgesagt worden war. Bereits am Dienstag (Anstoß: 14 Uhr) aber kann die Distanz zur zweiten Garnitur vom Wasserwerk wieder auf sieben Zähler ausgebaut werden. Der schwarz-blaue Nachwuchs meisterte die Hürde bei der DJK Ebnath mit Bravour. Der FC Tremmersdorf feierte einen beeindruckenden Derbysieg in Kirchenthumbach, und der VfB Mantel kassierte eine verdiente Heimniederlage gegen Kemnath. Torlos endete das Duell des TSV Erbendorf mit der DJK Weiden.SC Kirchenthumbach 1:3 (0:0) FC TremmersdorfTore: 1:0 (47./Eigentor) Johannes Wiesend, 1:1 (63.) Marcel Scherl, 1:2 (73.) Sebastian Mühlhofer, 1:3 (90.) Christofer Neukam - SR: Klaus Seidl (TSV Flossenbürg) - Zuschauer: 190(dfr) Eine gute Kreisliga-Partie bekamen die Zuschauer im Derby zu sehen. Beide Mannschaften spielten in Halbzeit eins noch vorsichtig. Mit der Folge, dass auf beiden Seiten offensiv wenig Aktionen zu sehen waren. Nach der Pause nahm die Partie deutlich an Fahrt auf. Nach einem Durcheinander im Strafraum der Gäste konnte Wiesend einen Schuss von Freiberger nur mehr ins eigene Tor zur Führung für die Gastgeber befördern. Im Anschluss hatten die Gastgeber die Möglichkeit durch Freiberger, die Partie zu entscheiden. Dies gelang nicht, und so kamen die Gäste durch einen Schuss von Marcel Scherl zum Ausgleich. Nun war Tremmersdorf besser und erhöhte den Druck. Nach einem guten Spielzug erhöhte Mühlhofer zur Führung für den FC. Die Klempau-Elf musste nun mehr machen und so ergaben sich immer häufiger gute Konterchancen für die Gäste. Den Schlusspunkt markierte Neukam in der Nachspielzeit nach einem Konter zum verdienten Gästesieg.TSV Erbendorf 0:0 DJK WeidenSR: Andreas Herath - Zuschauer: 85(skm) Der TSV fand zunächst nicht ins Spiel und ließ die DJK einige Male in den Strafraum einziehen, wobei es jedoch zu keinen Großchancen kam. Ab Mitte der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel, beide Teams hatten Chancen auf die Führung. Nach dem Seitenwechsel übernahm die Heimelf zunehmend die Kontrolle und erspielte sich einige gute Torchancen. Ein Sieg für den TSV wäre durchaus verdient gewesen, allerdings fehlte vor dem Tor auch das Glück.DJK Ebnath 0:3 (0:1) SpVgg SV Weiden IITore: 0:1 (6.) Michael Riester, 0:2 (47.) Niklas Lang, 0:3 (78.) Marco Kießling - SR: Christian Hirsch (SV Floß) - Zuschauer: 100Am Ende unter Wert wurde die heimische DJK gegen spielstarke Gäste aus Weiden bezwungen. Die personell gut besetzte Elf vom Wasserwerk zeigte sich von Beginn an konzentriert und ging nach einem kurz ausgeführten Eckball durch Riester in Führung. Weiden blieb zwar überlegen, die DJK verstand es aber mit zunehmender Spieldauer, das Spiel offen zu gestalten. Wenn es gefährlich wurde waren meist die agilen Lang und Kießling im Spiel. Kurz vor der Pause hatte jedoch Zeitler die große Chance, Schmid im Tor der DJK reagierte prächtig. Gleich nach der Pause hatte Steinkohl die Chance zum Ausgleich. Nach dieser Möglichkeit gelangte der Ball auf der anderen Seite zu Riester, die heimische DJK brachte den Ball im Strafraum nicht weg, im dritten Versuch stand Lang goldrichtig und schob zum 0:2 ein. Von dieser kalten Dusche unbeeindruckt, versuchten die Ebnather den Anschluss zu erzielen. Schinner lief nach einem tollem Zuspiel alleine auf das Gästetor zu, scheiterte aber ebenso wie kurz darauf Bader. Nach einer knappen Abseitsentscheidung verweigerte das Schiedsrichtergespann dem Treffer von Schinner die Anerkennung. Nach einem perfekt gespielten Konter war es Kießling, der den Ball trocken in den Winkel zum Endstand hämmerte.VfB Mantel 1:3 (1:3) SVSW KemnathTore: 0:1 (2.) Christian Ferstl, 1:1 (13./Foulelfmeter) Andreas Mark, 1:2 (16.) Christian Ferstl, 1:3 (30.) Norbert Ferstl - SR: Nico Hausner (SV Hüttenbach) - Zuschauer: 60(rmd) Kemnath begann sehr gut und ging bereits in der 2. Minute durch Christian Ferstl in Führung, als es Mantel nicht gelang, einen Freistoß abzuwehren. Aber der VfB berappelte sich und drückte auf den Ausgleich. Einmal gelang es, die Gäste-Abwehr zu überspielen, als Sebastian Jany im Strafraum in die Zange genommen und zu Fall gebracht wurde. Der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß für den VfB. Andreas Mark verwandelte sicher zum Ausgleich. Kemnath ließ Mantel aber nicht wirklich zur Entfaltung kommen. Nur drei Minuten später fiel die erneute Führung für den SVSW durch Christian Ferstl. Die Heimelf konnte sich im Anschluss aus der Umklammerung befreien. Nach einer halben Stunde aber gelang den Gästen durch Norbert Ferstl der dritte Treffer. Die zweite Halbzeit begann, wie die erste Halbzeit geendet hatte - Mantel kam teilweise nicht einmal mehr aus der eigenen Hälfte. Aber es fielen keine Treffer mehr. Der Gästesieg geht absolut in Ordnung. Für den VfB Mantel war es ein gebrauchter Tag.