SV Grafenwöhr Fr. 18.00 FC Weiden-Ost

(mvk) Beim Nachholspiel zwischen Spitzenreiter SV Grafenwöhr (21) und dem Tabellenvierten FC Weiden-Ost (13) wurde das Heimrecht getauscht. Die zweite Hälfte wird dabei unter Flutlicht ausgetragen. Grafenwöhr möchte mit einem Heimsieg einen Konkurrenten abschütteln und Weiden-Ost muss siegen, um nicht den Anschluss nach vorne zu verlieren."Gegen die Gäste, die sich selbst den Aufstieg auf die Fahnen geschrieben haben, wird es sicher ein schwieriges, aber zugleich interessantes Heimspiel", berichtet SV-Trainer Roland Lang. "Beide Mannschaften werden offensiv auf Sieg spielen, so dass die Zuschauer sich auf ein gutes Spiel freuen können. Wir möchten an die starken Leistungen aus den bisherigen Heimspielen anknüpfen und einen Verfolger abschütteln." Wegen Verletzungen, Arbeit und Oktoberfest kann Lang aber nicht auf den kompletten Kader zurückgreifen."Eine katastrophale zweite Halbzeit hat uns um den Sieg gebracht", ärgert sich Gästecoach Peter Kämpf über das Remis in Überzahl in Plößberg und versteht nicht, warum sein Team Unvermögen und Angst zeigte. "So brauchen wir uns in Grafenwöhr nicht zeigen, sonst haben wir nicht den Hauch einer Chance. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand und müssen eigentlich gewinnen, auch wenn wir gegen das beste Team der Liga antreten."