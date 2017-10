Die SV Grafenwöhr zieht an der Spitze der Kreisliga Nord einsam ihre Kreise. Auch beim Schlusslicht Anadoluspor Weiden sollte die Führungsposition nicht ernsthaft in Gefahr geraten.

Nach Abschluss der Hinrunde der Kreisliga Nord weist Spitzenreiter SV Grafenwöhr (35) bereits sieben Punkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger auf und ist auf dem Weg direkt zurück in die Bezirksliga. Zum Rückrundenstart reisen Roland Lang und sein Team zum Vorletzten SV Anadoluspor Weiden (8). Der Tabellenzweite SpVgg SV Weiden II (28) muss ebenfalls auswärts antreten und fährt zum Zehnten DJK Ebnath (15). Das Topspiel des Tages steigt beim Tabellenvierten SC Kirchenthumbach (23), der zuletzt drei Mal in Folge mit 1:0 gewann. Daniel Klempau empfängt mit seinem Team im Nachbarderby den Fünftplatzierten FC Tremmersdorf (22).SC Kirchenthumbach Sa. 15.00 FC Tremmersdorf"Durch drei Siege zum Ende der Hinrunde haben wir uns eine sehr gute Ausgangslage erspielt, um von den Abstiegsplätzen weit weg zu bleiben", freut sich SC-Spielertrainer Daniel Klempau. "Natürlich möchten wir an die guten Leistungen anknüpfen, wissen aber auch, dass jedes Derby seine eigenen Gesetze schreibt. Tremmersdorf wird versuchen, die deutliche Hinspielniederlage vergessen zu machen, worauf wir uns einstellen und dementsprechend agieren werden." Patrick Eckert und Felix Schraml werden fehlen und Lukas Retsch hat sich eine Muskelverletzung zugezogen. Thomas Freiberger und Johannes Lautner sind wieder dabei.Zumindest mit der zweiten Spielhälfte zeigt sich FC-Spielertrainer Robert Schäffler trotz der Niederlage gegen Spitzenreiter Grafenwöhr zufrieden. "Wir haben uns in die Partie zurückgearbeitet", lobt er. "In Kirchenthumbach werden wir Schwerstarbeit leisten müssen. Die deutliche Hinspielniederlage sollte uns ausreichend motivieren." Wegen angeschlagener Spieler, entscheidet sich die Aufstellung kurzfristig.TSV Erbendorf So. 14.00 DJK Weiden"Der Sieg geht in Ordnung", freute sich TSV-Trainer Stefan Rupprecht nach dem wichtigen Heimdreier gegen Irchenrieth. "Mit weiteren drei Zählern können wir ins Mittelfeld vorrücken", appelliert er. Allerdings stellt er seine Elf auf einen sehr unbequemen Gegner ein."Ohne zwingende Torchance kannst du kein Spiel gewinnen", resümiert Gästecoach Matthias Müller die knappe Niederlage in Kirchenthumbach. "Nun sind wir gegen aufstrebende Gastgeber gefordert und müssen punkten, um nicht wieder ganz hinten reinzurutschen." Bis auf Schärtl und Krebs steht ihm der gesamte Kader zur Verfügung.FC Weiden-Ost So. 14.00 DJK IrchenriethEine mangelhafte Chancenverwertung und individuelle Fehler in der Defensive haben die Gastgeber im Stadtderby gegen den Nachwuchs vom Wasserwerk um den Lohn gebracht. "Irchenrieth kann definitiv mehr, als es die Tabelle aussagt", warnt Ost-Coach Peter Kämpf. "Wir sind weiterhin zum Siegen gezwungen und möchten das 0:3-Hinspieldebakel wettmachen."Auch in Erbendorf konnte die Negativserie der Gäste nicht gestoppt werden. Neu-Trainer Markus Schreiner arbeitet sehr konzentriert und fokussiert, um sein Team auf das nächste schwere Spiel vorzubereiten. Allerdings plagen große Verletzungssorgen. Er möchte die positiven Ansätze vom Vorsonntag weiter verstärken und eine geschlossene Mannschaftsleitung bieten.Anadoluspor Weiden So. 14.00 SV GrafenwöhrDie Gastgeber zeigten bei der Niederlage in Mantel eine gute Leistung. Allerdings sind Trainer Chousein und sein Team durch den Neusorger Sieg auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht. "Natürlich ist es vermessen, gegen den souveränen Tabellenführer an Punkte zu denken", stapelt der Trainer tief. Dennoch werde sich sein Team nicht von vornherein ergeben."Wenn der Tabellenführer auf den Vorletzten trifft, erwartet jeder eine klare Angelegenheit", sagt Gästecoach Roland Lang. "Ich sehe das anders und erwarte eine schwere Auswärtsaufgabe. Anadoluspor hat deutlich mehr Qualität im Kader, als es der Tabellenplatz vermuten lässt. Noch dazu müssen wir mit Winkler, Schmid und Kaya auf drei Stammkräfte verletzungsbedingt verzichten. Ungeachtet dessen möchten wir unsere Serie ausbauen."VfB Mantel So. 14.00 SVSW KemnathVon einem hart erkämpften Sieg gegen Anadoluspor berichtet VfB-Coach Tobias Heindl. "Mit Kemnath erwartet uns eine Mannschaft, die mit Sicherheit besser Fußball spielen kann, als es der Tabellenstand vorgibt", bereitet er sein Team auf eine schwere Heimaufgabe vor. Der gesperrte Birner und Urlauber Schärtl werden fehlen."Wir hätten einen Punkt verdient gehabt, sind aber an unserer Chancenauswertung gescheitert", resümiert Gäste-Spielertrainer Christian Ferstl die knappe Niederlage in Plößberg. Die Partie in Mantel bezeichnet er als richtungsweisend, die unter keinen Umständen verloren werden darf. Verletzt fehlen Reichenberger, Mesert, Norbert Ferstl und Dave.DJK Ebnath So. 14.00 SpVgg SV Weiden II"Nach der unterirdischen Leistung beim Derby in Neusorg müssen wir gegen den Aufstiegsfavoriten ein anderes Gesicht zeigen", fordert Robert Söllner sein Team auf. Am Personal habe es in Neusorg aber nicht gelegen. Zum Rückrundenauftakt hat Trainer Markus Sebald fast alle Mann an Bord. Mit Wolfgang und Thomas Schinner kehren zwei verletzte Spieler zurück, lediglich der Einsatz von Vetter ist fraglich. Mit entsprechendem Einsatz sollte gegen die Bayernliga-Reserve etwas möglich sein.Nach dem Remis im Stadtderby bei Weiden-Ost ist der Rückstand des Wasserwerk-Nachwuchses auf sieben Punkte angewachsen. Zudem ist der Tabellendritte Plößberg bis auf vier Zähler herangerückt. Um den Anstand zum Tabellenführer nicht komplett abreißen zu lassen, wollen Trainer Rainer Fachtan und seine Mannschaft drei Punkte mit nach Weiden bringen. Patrick Bytomski fehlt allerdings verletzt.SV Plößberg So. 14.00 SV Neusorg"Über 90 Minuten gesehen, war unser Sieg verdient. Wir haben mehr investiert und hatten in der letzten halben Stunde mehr 'Körner' als Kemnath", freut sich Trainer Harald Walbert über Moral und Einstellung seiner Mannschaft. "Die nach dem Trainerwechsel erstarkten Gäste dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen. Lalenko und Freundl fehlen weiterhin und der Einsatz von Müller und Köllner ist gefährdet. Toni Weniger stößt nach fünf gesperrten Spielen wieder zum Team.Erstmals seit mehreren Wochen verließen die Gäste durch den Derbysieg über Ebnath die direkten Abstiegsplätze. Grund genug für Trainer Lautenbacher und sein Team, mit ausreichend Selbstvertrauen nach Plößberg zu fahren. Mit einer konzentrierten Defensivleistung soll bei den spielerisch guten Gastgebern etwas Zählbares mitgenommen werden. Der Kader bleibt unverändert.