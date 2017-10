Wichtige Partien für die Kellerkinder der Kreisliga Nord stehen am elften Spieltag der Kreisliga Nord auf dem Programm. Der Tabellenzehnte DJK Ebnath (9) empfängt den Elftplatzierten SV Anadoluspor (8), Schlusslicht SV Neusorg (7) spielt beim Vorletzten TSV Erbendorf (8).

Beim Tabellenfünften FC Tremmersdorf (16) muss der Drittletzte DJK Irchenrieth (8) antreten. Der Tabellensiebte DJK Weiden (15), der fünf der letzten sechs Partien für sich entscheiden konnte, reist als Prüfstein zu Spitzenreiter SV Grafenwöhr (28). Auch der Zweitplatzierte SpVgg SV Weiden II (24) steht beim Neunten SC Kirchenthumbach (14) vor keiner einfachen Auswärtsaufgabe.SC K'thumbach Sa. 16.00 SpVgg SV Weiden II"Mehr war heute nicht drin", sagte SCK-Coach Daniel Klempau nach dem Remis im Nachholspiel bei Anadoluspor. "Mit dem Punkt muss und kann ich leben, denn es zählt jeder Zähler für den Klassenerhalt. Gegen Weiden rechnen wir uns nicht viele Chancen aus. Aber wie wir wissen, schreibt der Fußball oft seine eigenen Geschichten." Die Gäste haben an den SCK eine schlechte Erinnerung, da die Partie im Frühjahr verdient verloren ging. Um es diesmal besser zu machen, ist eine konzentrierte Abwehrleistung erforderlich. Die junge Truppe von Trainer Rainer Fachtan wird von Spiel zu Spiel beständiger. Wieder dabei ist Moritz Zeitler. Die Aufstellung wird sich, mit Verstärkungen aus der U19, erst kurzfristig entscheiden.SV Plößberg Sa. 16.00 VfB Mantel"Wir haben gegen Grafenwöhr verdient verloren, zumal wir beim Stand von 0:1 zwei Großchancen nicht nutzen können", resümiert Trainer Harald Walbert die Partie. Nun heißt es für den SVP, nicht verzagen. Gegen Mantel wird es aber wieder nicht einfach, da sich die Gäste sehr gut in der Liga etabliert haben. Die Rotsperre der Weniger-Brüder ist noch nicht abgelaufen. Von einem "glücklichen und hart erkämpften Sieg" gegen starke Gäste aus Ebnath, berichtet Gästecoach Tobias Heindl. "In Plößberg stehen wir vor einer sehr schweren Aufgabe, bei der wir alles geben müssen", appelliert er an sein Team. Bis auf den beruflich verhinderten Friedrich steht ihm der komplette Kader zur Verfügung.DJK Ebnath So. 16.00 SV AnadolusporIn der Schlussphase der Hinrunde treffen die Gastgeber durchwegs auf Mannschaften, die in der unteren Tabellenhälfte angesiedelt sind. Der SV Anadoluspor tritt zum ersten Mal in Ebnath an. "Ein Heimsieg ist beinahe schon Pflicht", fordert Robert Söllner sein Team auf, um vor den anstehenden Derbys gegen Kemnath und Neusorg ein kleines Polster aufzubauen. Maxi Rubenbauer ist wieder dabei, aber Vetter und Küffner werden ausfallen. "Wir waren sowohl gegen Weiden-Ost als auch gegen Kirchenthumbach in Halbzeit eins die klar bessere Elf", berichtet Gästespielertrainer Chousein. "In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass wir konditionelle Mängel haben." In Ebnath fehlen er selbst und Baris nach Roten Karten. Topstürmer Okan Özbay steht dem Verein wegen Umzugs ab sofort nicht mehr zur Verfügung.TSV Erbendorf So. 15.00 SV Neusorg"Gegen Kemnath haben wir ein gutes Spiel gezeigt und hätten auch gewinnen können", sagt TSV-Coach Stefan Rupprecht nach der knappen Niederlage. "Für die Heimpartie gegen Neusorg zählt nur ein Sieg, um den Anschluss zum Mittelfeld nicht zu verlieren." Am Kader wird sich im Vergleich zum letzten Wochenende nichts ändern. Für eine ganz starke zweite Halbzeit lobt Johannes Demleitner sein Team nach dem verdienten Sieg gegen Kirchenthumbach. In Erbendorf ist es für beide Teams ein "Sechs-Punkte-Spiel". Söllner wird fehlen, und der Einsatz von Wedlich ist fraglich.FC Weiden-Ost So. 15.00 SVSW KemnathVon einem glücklichen, aber wichtigen Sieg bei Anadoluspor berichtet Ost-Coach Peter Kämpf. "Wir haben nicht gut gespielt, aber trotz Rückstand Moral bewiesen und Charakter gezeigt. Kemnath steht wie wir mit dem Rücken zur Wand. Um alle Zähler zu Hause zu belassen, müssen wir die individuellen Fehler abstellen." Eine kämpferische gute Leistung bescheinigt Spielertrainer Christian Ferstl seinem Team beim wichtigen Heimsieg gegen Erbendorf. Spielerisch blieb allerdings noch vieles auf der Strecke. Bei den technisch starken Gastgebern soll mit dem gleichen Einsatz und Willen angetreten werden. Als klarer Außenseiter wäre er mit einem Punkt sehr zufrieden. Gradl, Reichenberger und Trautner sind verletzt.SV Grafenwöhr So. 15.00 DJK Weiden"Mit der DJK Weiden haben wir eine Mannschaft zu Gast, die in den letzten sechs Partien fünfmal als Sieger vom Platz ging. Das alleine dürfte genügen, um voll konzentriert an die Aufgabe heranzugehen", fordert Trainer Roland Lang sein Team auf, die Tabellenführung zu verteidigen. Verzichten muss er auf den gesperrten Kaya und auf Flo Träger, der beruflich verhindert ist. "Der Sieg gegen Irchenrieth war enorm wichtig", resümiert DJK-Coach Matthias Müller den Auswärtsdreier mit Blick auf die Tabelle. "Gegen Grafenwöhr sind wir natürlich krasser Außenseiter. Wir werden aber versuchen, dem Tabellenführer mit einer disziplinierten Leistung alles abzuverlangen."FC Tremmersdorf So. 15.00 DJK IrchenriethSpielertrainer Robert Schäffler hat die Niederlage am Wasserwerk mit seiner Truppe aufgearbeitet und eingeordnet. Gegen Irchenrieth, man wird sich von der Negativserie der Gäste nicht blenden lassen, soll wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt werden. Bis auf die Langzeitverletzten stehen alle Spieler zur Verfügung. "Wir haben wieder einmal aufgrund von individuellen Fehlern und einer schlechten Chancenverwertung Punkte liegen gelassen", berichtet Gästespielertrainer Benny Scheidler nach der Niederlage am Weidener Flutkanal. "Wir sind in Tremmersdorf zum Siegen verdammt, da die Luft sonst immer dünner wird", appelliert er an sein Team. Tiryaki, Woldrich und Douhadji werden fehlen.