SV Freudenberg 0:3 (0:2) SC Luhe-Wild.

Tore: 0:1 (1.) Jan Broz, 0:2 (18.) Ludwig Tannhäuser, 0:3 (86.) Philipp Lindemann - SR: Andreas Basler (DJK Ehenfeld) - Zuschauer: 100 - Besondere Vorkommnisse: (16.) Patrick Meiler (SV) hält Foulelfmeter von Ludwig TannhäuserBereits in der ersten Minute ging der SC durch Jan Broz in Führung, als er einen Abpraller zum 0:1 einschob. In der Folgezeit waren die Gäste die aktivere Mannschaft und diktierten die Partie. In der 16. Minute scheiterte Ludwig Tannhäuser (SC) mit einem Foulelfmeter an Keeper Meiler. Zwei Minuten später machte er es besser und köpfte nach einem Eckball zum 0:2 ein. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeitpause. Nach dem Wechsel eine völlig andere Partie: Freudenberg kam wesentlich druckvoller aus der Kabine und erarbeitete sich einige gute Möglichkeiten die aber alle ungenutzt blieben. Das 0:3 fiel nach einem Konter der Gäste, für den Philipp Lindemann verantwortlich zeichnete. Mit nur vier Punkten aus der komplett gespielten Hinrunde ist man sich in Freudenberg durchaus bewusst, das man in der Rückrunde vor einer Herkulesaufgabe steht. Der SC darf dagegen von Größerem träumen.TSV Königstein 1:1 (1:0) TSV EslarnTore: 1:0 (17.) Christoph Müller, 1:1 (57.) Adam Like - SR: Felix Schultes (TSV Betzigau) - Zuschauer: 140Die Hausherren übernahmen zu Beginn das Kommando und erspielten sich Feldvorteile. Nach einer Ecke drückte Christoph Müller aus dem Gewühl heraus den Ball zur Führung über die Linie. Glück hatten die Gäste dann, das ein Fernschuss von Stefan Pirner nur an die Latte knallte. Eslarn fand im ersten Durchgang nicht wirklich statt, erspielte sich aber auch einige wenige Chancen, die Hölzl im TSV-Gehäuse sicher entschärfte. Nach der Pause wurde das Spiel offener, was zum einen daran lag, dass Königstein nicht mehr wirklich ins Spiel fand. Zum anderen wurden nun aber auch die Gäste aktiver. Holzwarth hatte die große Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen, sein Schuss verfehlte jedoch das Tor (51.). Nach einer guten Stunde drang Adam Like von links in den 16er ein und schloss zum 1:1-Ausgleich ab. Beide Teams spielten in der Schlussphase mit offenem Visier, es gab Großchancen auf beiden Seiten. Am Ende blieb es aber beim gerechten Unentschieden.