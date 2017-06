Beim SC Luhe-Wildenau rollt seit Freitagabend wieder das runde Leder. Trainer Roland Rittner fällt für die bevorstehende Saison 2017/18 die Aufgabe zu, aus einem relativ großen Kader eine Mannschaft zu formen, die sich in der Kreisliga Süd behaupten soll. Nach dem Bezirksliga-Abstieg 2016 gelang es in der Kreisliga Süd, den Abwärtstrend zu stoppen. Für die neue Saison baut der SC nun ausschließlich auf junge Talente aus der Region, so dass sich das Gesicht der Mannschaft radikal verändern wird. Mit Benjamin Urban (SpVgg Vohenstrauß) und Ludwig Tannhäuser (SpVgg Schirmitz) haben sich zwei gestandene Bezirksligaspieler dem SC angeschlossen.

Felix Schönberger, Manuel Paulus, Simon Heisig, Dominik Ruppert, Daniel Biebl, und Konstantionos Lazogiannis sind weitere Neuzugänge aus Schirmitz, wobei diese dort aber vornehmlich in der 2. Mannschaft (A-Klasse) eingesetzt wurden. Daniel Regner (SpVgg Pirk), Philipp Lindemann (FC Luhe-Markt), Dominic Kummer (DJK Irchenrieth), Daniel Meinke (TSV Neudorf), Andre Bertelshofer (VfB Mantel) und der Kroate Saric Dedic (Zapresic) komplettieren die Schar der Neuzugänge.So sehr sich Rittner über die hervorragende Rückrunde auch freute - der SC fuhr als Gesamt-Sechster nur zwei Punkte weniger ein als die beiden Aufsteiger TuS-WE Hirschau und Inter Bergsteig Amberg - so muss der Coach die Erwartungen im Umfeld etwas dämpfen: "Wir wollen dort anknüpfen, wo wir in der letzten Saison aufgehört haben und unsere Leistung stabilisieren. Dann werden wir sehen, was am Ende rausspringt."