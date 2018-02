Seit Jahren ist der Frühjahrslauf des TB Weiden für viele Athleten in der Region ein willkommener Einstieg in die Laufsaison. Am Sonntag, 18. März, trägt der Turnerbund den "Klassiker" zum 21. Mal aus. Start und Ziel ist um 14 Uhr am Kepler-Gymnasium. Die Laufstrecken weisen Längen zwischen 2 km (Schüler bis 15 Jahre) über 5,5 km (Hobbylauf) bis hin zu 14,5 km (Hauptlauf mit Altersklassenwertung) auf. Anmeldungen sind unter www.TB-Weiden.de, Nachmeldungen am Veranstaltungstag bis 13 Uhr möglich. Archivbild: af