Neunkirchen/Regensburg. Zwölf Oberpfälzer, zwei schwäbische und zwei mittelfränkische Tennisvereine sowie ein niederbayerischer dürfen sich über insgesamt 17 neue C1-Trainer freuen. Beim Lehrgang, der bei der TG Neunkirchen stattfand, bescheinigten Lehrgangsleiter Uwe Dressel, Vorstandsmitglied im Tennis-Bezirk Oberpfalz, sowie Bezirks-Ausbilder und Referent Thomas Kick den Teilnehmern "sehr gute Leistungen". "Die Trainer sind die Motoren der Vereine", sagte Dressel. Die Neu-Coaches wurden unter anderem in den Grundlagen zur Tennistechnik, den Grundtechniken, den kindgerechten Übungs- und Spielformen im Kleinfeld, dem Play- und Stay-Konzept, Turnierformen im Kleinfeld und der Organisation und -durchführung von Tennis-Camps ausgebildet. Neue C1-Trainer im Bezirk sind: Marco Beetz (TC Rot-Blau Regensburg), Steffen Dudda (SV Wenzenbach), Nico Fäßler (TC Sonthofen), Felix Förtsch (NHTC Nürnberg), Niklas Herrfeld (TC Sonthofen), Max Hofmann (TuS Dachelhofen), Maximilian Korn (TC Maxhütte), Viktoria Kuchynkova (TC Rot-Weiß Cham), Selina Lang (TC am Postkeller Weiden), Fabia Lang (FC Teugn), Christian Oswald (1. FC Schwandorf), Johanns Reis (TC am Postkeller Weiden), Vincent Schlüter (TC 98 Weisendorf), Erik Schmidt (SV Altenstadt/WN), Robin Sölder (TC Rieden), Mona Stegmann (TC BW Sulzbach-Rosenberg) und Jörg Süpfle (TC Rot-Weiß Cham). Der nächste C1-Lehrgang findet am 9./10. und 16./17. September bei der TG Neunkirchen statt. Bild: lst