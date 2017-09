Einen im wahrsten Sinne des Wortes "goldenen Abschluss" der diesjährigen Saison hat Senioren-Leichtathlet Karl Schmid (79) von der SpVgg SV Weiden hingelegt. Sechs Medaillen, darunter fünf goldene und eine bronzene, holt sich der Weidener bei den nordbayerischen Meisterschaften in Wiesau, bei einem Gedächtnis-Sportfest in Röthenbach an der Pegnitz und bei den europäischen Titelkämpfen im dänischen Aarhus. "Ein sehr gutes Ende für 2017", bilanzierte Schmid.

Einer der Höhepunkte der diesjährigen Leichtathletik-Saison ging zuletzt in Aarhus über die Bühne - die Europameisterschaften. Allerdings waren in Dänemark die Temperaturen einfach zu kühl. Zudem verhinderte der Wind, dass die Athleten Bestleistungen erzielen konnten.Mit den schlechten Verhältnissen hatte auch Schmid zu kämpfen, der in 15,6 Sekunden über die 100 Meter in seiner Altersklasse M75 lediglich den siebten Rang belegte. "Besser lief es dann aber im Weitsprung", freute sich der Weidener. In dieser Disziplin schnappte sich der SpVgg SV-Sportler mit 3,88 Metern den dritten Rang und damit verbunden die Bronzemedaille. Auf dem ersten Platz landete der Deutsche Manfred Arnd (4,54). Mit Arnd zusammen sowie mit Guido Müller und Hermann Beckering stand Schmid in der 4 x 100 Meter-Staffel der Altersklasse M75, in der die Deutschen jedoch konkurrenzlos schon vorm Start als Goldmedaillen-Sieger feststanden. So lief die M75-Staffel zusammen mit den deutschen M80- und M85-Staffeln. Die M75 mit Schmid kam auf eine Zeit von 59,46 Sekunden.Zurück aus Dänemark ging Schmid beim Manfred Stepan-Gedächtnissportfest in Röthenbach an den Start. Die 100 Meter gewann er in exakt 15 Sekunden, im Weitsprung sicherte er sich mit 3,58 Metern auch s Rang 1.Der Abschluss der Freiluftsaison waren die nordbayerischen Titelkämpfe in Wiesau. Und wie schon zuvor in Dänemark und in Röthenbach spielte das Wetter nicht mit. Bei Dauerregen siegte Schmid über die 100 Meter in 15,13 Sekunden und hatte damit über eine Sekunde Vorsprung auf den Zweitplatzierten Karlheinz Seyerlein (16,15) vom TV Leutershausen. Auch im Weitsprung war Schmid eine Klasse für sich, landete bei sehr guten 3,83 Metern in der Sandgrube, was unterm Strich Platz 1 bedeutete. "Damit bin ich zufrieden", sagte Schmid, der sich nun über die Wintermonate auf die Saison 2018 vorbereitet. Die Ziele sind dabei die Hallen-EM in Madrid im März sowie die Freiluft-WM im spanischen Malaga im Sommer.