Nur eine Woche nach Bronze über 400 Meter bei der bayerischen U23-Meisterschaft, ging Julia Schraml erneut an den Start. Bei den U20-Landestitelkämpfen in Augsburg nahm die 17-Jährige erstmals an zwei Tagen hintereinander Wettkämpfe in Angriff - und zwar über 800 Meter und über die für sie eher ungewöhnliche 1500-Meter-Distanz. Die Läuferin der DJK Weiden fuhr mit zwei Medaillen nach Hause. Über 800 Meter gewann sie Silber in 2:18,53 Minuten, über die längere Strecke wurde Schraml Dritte in 4:53,57 Minuten.