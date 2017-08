Im Ingolstädter MTV-Stadion wurden am Samstag und Sonntag die süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Junioren U23 und der Jugend U16 ausgetragen. Quentin Uzman von der DJK Weiden gewann über 800 Meter den Titel. Die mit weit über 1200 Teilnehmern größte Stadionveranstaltung bayernweit wartete dabei nicht nur mit Masse auf. Zahlreiche Athletinnen und Athleten, die zur nationalen und internationalen Spitze gehören, waren zu den Wettbewerben gemeldet.

So auch Quentin Uzman, der als einziger Vertreter der DJK Weiden in der Altersklasse U16 antrat. Mit Blick auf die nationalen Meisterschaften der Jugend, die am 12./13. August in Bremen stattfinden werden, lief der Schüler das Rennen aus dem Training heraus. Aufgrund einer leichten Erkältung, bärenstarker Konkurrenz mit Meldezeiten teils unter 2:00 Minuten und 30 Grad im Schatten war der Plan, so defensiv wie möglich zu starten, um so spät wie möglich zu einem Schlussspurt anzusetzen.Alternativlosigkeit im Rennen ersetzte die ursprüngliche taktische Ausrichtung. Mit Philipp Kaltenmark (TG Schwenningen) und Constantin Fuchs (LG Bernkastel/Wittlich) übernahmen zwei Läufer mit enormem Ehrgeiz die Führung. Sie durchliefen bei knapp 58 Sekunden die 400-Meter-Marke, mit 20 m Abstand gefolgt von Bastian Mrochen (LG Reinhardswald) und Quentin Uzman. Der Rest des Feldes musste eine größere Lücke zu den ersten Läufern lassen.Nach 600 Metern schien das Rennen gelaufen zu sein, die Erkältung schien ihren Tribut zu fordern. Der DJK-Athlet kämpfte mit sich, erkannte jedoch, dass es seinen Konkurrenten nicht anders ging. 150 Meter vor dem Ziel holte er die letzten Reserven aus sich heraus und setzte zu einem super Finish an. Uzman lief zunächst von vier auf drei, zog dann außen durch und siegte in einem packenden Rennen mit zwölf Hundertstel vor seinen Mitstreitern.Der Süddeutsche Meistertitel ist Uzmans bisher größter sportlicher Erfolg. Nach kurzer Regeneration werden die nächsten Trainingstage zeigen, ob bei der "Deutschen" in Bremen 300 oder 800 Meter gelaufen werden - die Konkurrenz ist in beiden Disziplinen überragend.