(cba) Speerwerferin Teresa Rewitzer vom TB Weiden ist beim Werfertag in Wiesau vielversprechend in die Wettkampfsaison gestartet. Nach mehr als sechsmonatiger intensiver Trainingszeit kam die 20-Jährige gleich im ersten Versuch auf 43,33 Meter. Lediglich zwei Mal warf die süddeutsche Vizemeisterin im vergangenen Jahr weiter. Ihr großes Ziel, die Teilnahme an der Deutschen U-23-Meisterschaft in Heilbronn, ist nun in greifbare Nähe gerückt: 45 Meter sind gefordert.

Auch im Kugelstoßen und Diskuswurf trat die Jura-Studentin an und erzielte mit 10,69 und 32,27 Metern neue persönliche Bestleistungen. Rewitzers nächster Wettkampf sind die Deutschen Hochschulmeisterschaften in Schwäbisch Gmünd.