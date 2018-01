In vielerlei Hinsicht war der Stadtwerke-Cup in diesem Jahr ein besonderes Turnier. Zwei wesentliche Merkmale prägten das Tennisereignis zum Ende des Jahres. Zum einen die Spielstärke: Bereits bei den niedrigen Altersklassen gab es fast ausschließlich Teilnehmer unter LK 20. Auf der anderen Seite der Wermutstropfen: Die weiblichen Konkurrenzen schwächelten. Lediglich die U12 und U14 kamen zustande. Bei den U10m holte sich der ungesetzte Leopold Marten (TC Grün-Weiß Gräfelfing) den Pokal, Zweiter wurde Marcel Zwetzig (TG Neunkirchen).

In dem stark besetzten 32er Feld der U12 siegte der Zweitgesetzte Paul Janson vom TC Sport Scheck München. In der ebenso stark besetzten U14 gab es bis zum Finale keine größeren Überraschungen, hier bezwang Erik Schießl (1. FC Nürnberg) seinen Kontrahenten Fabian Sielaff (TC Eichenau) problemlos. Bei den U16 setzte sich Dominik Zimpel (Chemnitz) gegen Benedikt Novak (TV 1860 Fürth) knapp durch. Bei den weiblichen Konkurrenzen holte sich in der U10w Cheyenne Springwald (TC Kirchenlehrenbach) den Pokal. Durch das dicht besetzte Klassement U12 ging es für die Lokalmatadorin Vicky Reis ins Finale. Erst dort erwies sich Hannah Brandl, an Nummer eins gesetzt, dem Postkeller-Nachwuchstalent überlegen.Die Nachwuchs-Herren zeigten vielversprechendes Leistungstennis. An Position eins gesetzt wurde Marcel Strickroth (TC Bamberg) seiner Favoritenrolle bis zum Finale ungefährdet gerecht. Der an Position 100 geführte Bamberger hatte dann allerdings eine Bewährungsprobe zu überstehen. Zweieinhalb Stunden dauerte die Begegnung gegen den Ingolstädter Johannes Fleischmann. Im Matchtiebreak führte die technisch versiertere Spielweise des Bambergers zum 6:3, 4:6 und 10:8 Erfolg.