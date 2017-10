Auch in diesem Jahr soll der Reinerlös aus dem letzten Oberpfalz-Medien-Cup den Fußballclubs unserer Region zu Gute kommen. 15 Netze mit jeweils 10 Fußbällen suchen einen neuen Besitzer. Teilnehmen kann jeder Fußballverein aus unserem Verbreitungsgebiet – stellvertretend mit einer Mannschaft. Um auch kleineren Clubs eine faire Chance zu geben, wird bei mehreren Teilnahmen pro Verein, z. B. Damen- und Herrenmannschaft, nur ein Bild berücksichtigt. Die Übergabe der Ballnetze erfolgt wie gewohnt beim nächsten Turnier.Also schnell teilnehmen und am Freitag, 29. Dezember, ab 14 Uhr der Ball in der Weidener Mehrzweckhalle dabei sein, wenn acht Mannschaften wieder um den Oberpfalz-Medien-Cup kämpfen.Wer sich schon jetzt Eintrittskarten für das Event zum günstigeren Vorverkaufspreis sichern will, kann dies unter www.nt-ticket.de oder in einer unserer zahlreichen Vorverkaufsstellen tun.