Schnell laufen, ausdauernd sein, weit werfen: Beim Leichtathletik-Wettbewerb geben die Grundschüler ihr Bestes.

(kzr) Fünf Disziplinen waren zu bewältigen beim Leichtathletik -Mannschaftswettbewerb der Grundschulen. Organisiert hatte ihn die Albert-Schweitzer-Grundschule auf ihrer Anlage. Die Regie hatte Sportfachberater Alexander Drechsler übernommen. Nicht teilgenommen haben die Hans-Schelter- und die Rehbühlschule.In der ersten Disziplin durften sich vier Mädchen und vier Buben in einer Pendelstaffel im Mannschaftssprint beweisen. Teamgeist war auch im Mannschaftsweitsprung gefordert, hier gingen nur jeweils zwei Mädchen und Buben an den Start. Es folgten der Hindernislauf und der Mannschaftsweitwurf. Schließlich mussten die jungen Sportler einen Stadioncrosslauf absolvieren.Zehn Schüler pro Mannschaft waren gemeldet, vier Schülerinnen und vier Schüler durften dann in maximal vier Disziplinen starten. Am Ende stand die Clausnitzerschule als Sieger fest. Sie hatte dreimal den ersten und zweimal den dritten Platz erreicht. Auf Platz zwei in der Gesamtwertung folgte die Hans-Sauer-Schule vor den beiden gemeinsam Drittplatzierten, Albert-Schweitzer und Hammerwegschule sowie der Gerhardingerschule.