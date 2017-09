Das Schlimmste, was den Bayern jetzt noch passieren könnte - ein haushoher Sieg am Sonntag in Berlin. Und alle würden sich bestätigt fühlen, dass nur der Trainer das Problem war. Das war Carlo Ancelotti nicht. Nach dem Königsklassen-Triumph 2013 ist etwas schiefgelaufen beim Meister, kaschiert wurde alles von der nationalen Dominanz. Die fünf Titel in Folge relativieren sich, wenn man auf die Schwäche der Liga schaut. Man nehme da nur die peinlichen Europa-Ergebnisse deutscher Klubs in dieser Woche.

Von Europas Gipfel - und der ist nach eigenen Angaben immer Ziel der Münchener - sind die Bayern nicht erst seit Paris weit entfernt. Spieler wie Arturo Vidal oder David Alaba entwickeln sich eher zurück, und Franck Ribéry muss nun mal erkennen, dass er keine 24 mehr ist, sondern 34. Vieles ist so dahingeplätschert, aber es wurde ja auch oft toll Fußball gespielt - gegen Köln, Mainz oder Leipzig.Die Suche nach dem neuen Trainer wird die schwierigste Aufgabe der letzten Jahre. Es gibt quasi keinen Markt. Bezeichnend ist, dass eigentlich nur Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann genannt werden. Die Bayern sollten aber nicht den Fehler machen, dem Hype um diese jungen Laptop-Trainer zu verfallen. Tuchel würde schon allein sein übergroßes Ego in München im Wege stehen. Nagelsmann ist 30 und hat im beschaulichen Hoffenheim seine Ruhe. Er kann es noch in ein paar Jahren werden. Lucien Favre wäre eine gute Lösung.Uli Hoeneß und Karl-Heinz-Rummenigge haben da viel zu tun. Zwischendurch sollten sie auch ihre eigene Arbeit hinterfragen, denn die Transferpolitik war zuletzt - vorsichtig ausgedrückt - sehr unglücklich. Mehr als 80 Millionen Euro für Renato Sanches und Corentin Tolisso, bei dem man nicht ansatzweise erkennen kann, dass er eine Verstärkung werden könnte, zu verprassen, ist - drastisch ausgedrückt - Irrsinn. Ancelotti war wirklich nur Teil des Problems.josef.maier@oberpfalzmedien.de