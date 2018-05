Keine Frage, da kam wieder einiges zusammen: Auf einmal eine lange Verletztenliste, nachdem vor einigen Wochen der Kader noch aus allen Nähten platzte. Dann ein nicht gegebener Handelfmeter, und zudem patzte ein während der Saison glänzend haltender Torwart ausgerechnet im wichtigsten Spiel der Saison.

Keine Frage, die Bayern dürfen mit dem Schicksal hadern. Aber dieses Schicksal ist nicht schuld an ihrem erneuten Scheitern im Halbfinale der Königsklasse. Sie haben es am Ende selbst verbockt.Keine Frage, selten gab es in den vergangenen Jahren ein Real Madrid, das so schlagbar gewesen wäre. Teilweise hatte man den Eindruck, die Madrilenen hätten keine Lust auf die Reise nach Kiew. Diese Ansammlung von Weltklasse-Individualisten kam als Team ziemlich normal daher. Doch die Bayern konnten das wieder einmal nicht nutzen. Immer die alte Leier in den vergangenen fünf Jahren: Real, Barca, Atletico, Real, Real - das kann nicht allein das Schicksal gewesen sein.Keine Frage, in dieser Münchener Mannschaft fehlt ein Antreiber, einer der die Mannschaft in entscheidenden Phasen pusht. Das ist kein Müller, kein Ribéry, kein James, kein Thiago und ein (überschätzter) Lewandowski schon gar nicht. Das sind alles tolle Fußballer, alle Spitzenklasse und doch fehlt das gewisse Etwas.Keine Frage, Sergio Ramos hat das. Ja, der Rammbock aus Spanien. Da taumelt der Titelverteidiger. Ramos wehrt sich, kratzt, grätscht, schubst mit allen Mitteln sein wankendes Team ins Finale.Keine Frage, so sehn Sieger aus.