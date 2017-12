In diesem Punkt sind die Dortmunder noch besser als die Bayern. War die Verpflichtung von Jupp Heynckes im September in München schon ein großer Coup, gleicht das Engagement von Peter Stöger beim BVB einer Sensation. Einige Namen wurden in der Gerüchteküche gehandelt, der des Österreichers Stöger nicht.

Dabei ist die Verpflichtung des Wieners als Nachfolger des Schwarzen Peters (Bosz) nachvollziehbar: Flugs wird in dieser schnelllebigen Zeit vergessen, dass Stöger in Köln vier Jahre hervorragende Arbeit geleistet, den "Effzeh" von Liga zwei nach Europa gebracht hat. Stöger ist ein Typ, der der Liga guttut: direkt, offen, sympathisch. So manches nimmt er in diesem arg verbissenen Profigeschäft mit einem Augenzwinkern und Wiener Schmäh.Der neue Trainer bekommt auch eine Mannschaft, die in der Offensive immer noch klasse besetzt ist. Nur ist der Kopf derzeit so blockiert, dass die Beine nicht mehr funktionieren. Aber Stöger hat auch ein Problem, das derzeit kaum zu lösen ist: Die Dortmunder Defensive ist nur Durchschnitt. Sokratis, Toprak oder Bartra (Warum wohl hat ihn Barcelona verkauft?) haben nicht die Klasse für eine Spitzenmannschaft. Dass die Dortmunder hinten nicht ganz dicht sind, da hat, liebe Herren Watzke und Zorc, aber nicht nur der entlassene Trainer den Schwarzen Peter.