Was Tobias Erler am Dienstag beim Einzelzeitfahren des VC Corona Weiden vorlegte, war schon sensationell. Der 39-Jährige vom RSC Kempten benötigte in der Lizenzklasse für die 26,4 Kilometer 25:15,36 Minuten. "Das ist ein Schnitt von 48,1 Stundenkilometern, einfach klasse", sagte Organisator Rainer Völkl.

Schütz zum 10. Mal

Auch der Vorsprung von fast 43 Sekunden auf den Zweitplatzierten Christopher Hatz (Herrmann Radteam) spräche Bände. "Das ist beim Zeitfahren enorm viel", so Völkl, der sich mit Erler über dessen dritten Sieg in Folge in Weiden freut. "Erler war schon als Profi unterwegs und zählt immer noch zu den besten Fahrern in Deutschland."Souverän Bayerische Meisterin bei den Frauen wurde Lokalmatadorin Adelheid Schütz. Nach 17,6 Kilometern blieb bei ihr die Uhr bei 25,15,36 Minuten stehen. Durchschnittsgeschwindigkeit: 41,8. Für Völkl ebenfalls eine tolle Zeit. "Adelheid hat zum zehnten Mal nacheinander gewonnen", weiß der Organisator, der mit dem Verlauf der Veranstaltung zufrieden war. "Es war trocken die Temperaturen ideal, nur der Wind sorgte dafür, dass es teilweise nicht einfach war", sagt Völkl, der selbst in der Klasse Rennrad-Jedermann unterwegs war und als Zweiter bei der Stadtmeisterschaft ins Ziel kam. Platz eins holte sich hier Gerhard Biebl mit einem Vorsprung von 85 Sekunden (Durchschnitt 42,5 km/h).Bei der Veranstaltung am 1. Mai, bei der die Bayerischen- und die Stadtmeister ermittelt wurden, hatten 261 Starter gemeldet. Für Völkl etwas enttäuschend, dass letztendlich nur 206 am Start waren. Sonst verlief alles, bis auf einige kleine Stürze, bei denen nach den Worten von Völkl ein Pflaster reichte, perfekt. Es werde allerdings immer schwieriger, solche Zeitfahren durchzuführen, da die Auflagen immer größer würden. "Vor Jahren waren es in Bayern noch zehn solcher Veranstaltungen, jetzt sind es nur noch drei", sagt Völkl. Der VC Corona feierte mit dem zehnten Einzelzeitfahren in diesem Jahr ein kleines Jubiläum.___Alle Ergebnisse: