Ein vierbeiniges Erlebnis ist die Monatsversammlung des Stadtverbandes für Leibesübungen (SfL): Sie steigt beim Schäferhundeverein. Und dort kommen auch die Erfolge anderer Vereine zur Sprache. Unter anderem einer in der Karibik.

(rdo) Zahlreiche Hundehalter zeigten mit ihren Tieren eine Agility-Vorführung auf einem anspruchsvollen und im Tempo wechselnden Parcours mit Hindernissen, Pultdach, Slalomstangen und Tunneln. Die Show moderierte Barbara Schubert-Tannhäuser.Stadtverbandschef Reinhard Meier dankte für die sportliche und unterhaltsame Vorführung bei Silvia Kromp, Vorsitzende des Schäferhundevereins Weiden. Die Vorsitzende begrüßte die Gäste an der Schutzhütte in Spitalöd in Gedichtform.Erfreut zeigte sich Präsident Meier über die Eröffnung der Mountainbike-Downhill-Strecke des VC Corona Weiden auf der Renner-Höhe, die ein Alleinstellungsmerkmal für die Region sei. Aufgrund der schwierigen Situation des Schwimmvereins verzichtet die Wasserballabteilung auf einen möglichen Aufstieg in die 1. Bundesliga. Der BVS Weiden war Ausrichter der Deutschen Meisterschaften im Fußballtennis und im Hallenfaustball und verzeichnete dabei selbst Erfolge.Bei der Hallen-WM in Südkorea belegte Karl Schmid den dritten Platz im 60-Meter-Lauf in seiner Altersklasse M75. Vom Yachtclub Weiden siegte Thomas Sparrer bei der 50. Antique-Sailing-Week in der Karibik. Leo Putzenlechner vom VC Corona gewann die "Deutsche" in der Enduro-Klasse. Der Deutsche Olympische Sportbund verlängerte die GEMA-Zusatzvereinbarung für Sportvereine. Über die Homepage des BLSV können sich Sportvereine an der Aktion "Quantensprung" mit Angeboten bei der Mitgliedergewinnung beteiligen.Meier wies auch auf die Absicherung durch eine Haftpflichtversicherung für Funktionsträger hin, da beispielsweise ein verlorener Hallenschlüssel Kosten von 5000 Euro nach sich ziehen kann.