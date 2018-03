Jetzt geht's los. Acht Vereine der Kreisklasse Ost müssen am Sonntag ran, um im November ausgefallene Spiele nachzuholen. Entscheidendes an der Spitze wird sich nicht tun, weil die beiden Führenden TuS Schnaittenbach und DJK Neustadt/WN noch eine Woche Pause haben. Am Tabellenende gibt sich die SpVgg Pirk mutig und glaubt felsenfest an den Klassenerhalt.

ASV Neustadt/WN So. 15.00 SpVgg PirkBeim ASV gibt man sich gelassen, die Chemie stimmt genauso wie das, was das Team auf den Platz bringt. Aufgrund der Witterung ist für Trainer Pianka einiges nicht optimal gelaufen, aber am Sonntag werden die Karten neu gemischt. So auch bei der SpVgg Pirk, die nur zwei Testspiele hatte. Eine kleine Katastrophe für Abteilungsleiter Fabio Nicolella. Für Trainer Jochen Seuberth ist dagegen entscheidend, wie und ob man die Offensive des ASV in den Griff bekommt. Pausch ist noch gesperrt und Pröls verletzt. "Wir glauben fest an den Klassenerhalt, denn das über die Winterpause verstärkte Team hat das Potenzial", zeigt sich Nicolella sicher.FSV Waldthurn So. 15.00 FC Weiden-Ost II"Für uns gilt es, möglichst spielfreudig zu starten, damit alle sehen, dass der Klassenerhalt möglich ist", sagt FSV-Trainer Markus Dagner. Dass das gegen eine so spielfreudige Ost-Mannschaft nicht leicht ist, fügt er an. Trotz Vorbereitungsproblemen ist für Dagner der Start für das Unternehmen Klassenerhalt elementar. Viel Lauftraining, wenig Ball und nur ein Vorbereitungsspiel: "Vorbereitung sieht anders aus, aber daran knabbern wohl alle", mutmaßt FC-Coach Martin Oppitz. Dass seine Jungs unbedingt spielen wollen, stimmt ihn optimistisch. Erfreulich für Oppitz, dass der langzeitverletzte Hegner wieder eingreift.SV Störnstein So. 15.00 SG Ehenfeld/HirschauNormal ist das für den SV und Trainer Tobi Schiener gegen den fast sicheren Absteiger eine Formsache. Der Trainer betont aber, dass das Match Basis ist für die nächsten Spiele, die dem SV ins Haus stehen. Am Sonntag muss er auf die Urlauber Schreiner und Schuller verzichten. Beim Gast hat trotz der Witterungsprobleme das Team voll mitgezogen. Man will sich gut verkaufen, hat aber die personellen Probleme mit ins neue Jahr genommen.TSV Pleystein So. 15.00 TSV Flossenbürg"Wir wollen spielen, sind komplett, das Team ist hoch motiviert und ich kann aus dem Vollen schöpfen", brennt Pleysteins Trainer Hans-Jürgen Mühling auf den Wiederbeginn. Er stellt die Trainingsleistung seiner Burschen heraus. "Die ziehen voll mit und sind für das Derby bestens gerüstet." Beim Gast hat Trainer Mario Neuber nur ein Testspiel gesehen. Sandro Wagner wird weiter fehlen. Durch die Nachholspiele folgen nun drei Auswärtsspiele, aber das Team hat Qualität und wird seine Punkte holen. Warum nicht im Derby?