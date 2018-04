Die Fußball-Kreisliga Nord arbeitet weiter an der Begradigung ihrer Tabelle. An diesem Mittwoch stehen zwei Nachholspiele auf dem Programm.

Die SV Grafenwöhr (53 Punkte) war nur kurzzeitig auf den zweiten Tabellenplatz abgerutscht. Nach dem Urteil des Kreissportgerichts, das den Einsatz eines nichtberechtigten Spielers der SpVgg SV Weiden II (49) bestrafte und die Punkte aus dem Spitzenspiel vom 8. April den Grafenwöhrern zuerkannte (wir berichteten), steht die Sportvereinigung wieder ganz oben. Beim zuletzt stark aufspielenden Drittletzten SV Anadoluspor Weiden (19) will der Ligaprimus gewinnen und damit den Vorsprung auf Verfolger SpVgg SV II auf sieben Zähler ausbauen. Um die direkten Abstiegsränge zu verlassen, möchte der Vorletzte SV Neusorg (17) auch beim Tabellensechsten SV Plößberg (27) punkten.SV Anadoluspor Mi. 18.15 SV GrafenwöhrBis auf die unnötige Niederlage gegen Neusorg, die Trainer Akram Abdel-Haq als "Wachmacher" bezeichnet, konnten die Gastgeber drei Siege und ein Remis erringen. Das gibt in den letzten fünf Partien wieder Hoffnung auf den Klassenerhalt. "Der Aufstiegsaspirant ist nicht der Maßstab für meine junge Truppe", lauten seine Worte. "Wir haben aber nichts zu verlieren und werden uns nicht von vorneherein ergeben." Personell sieht es nicht so gut aus, da Abdel-Haq auf einige Verletzte und Urlauber verzichten muss. "Nicht zuletzt wegen vielen verletzten und angeschlagenen Spielern sind wir nach der Winterpause noch nicht richtig in Form gekommen", resümiert Gästetrainer Roland Lang die bisherigen Partien in der Frühjahrsrunde. Gegen Anadoluspor fehlen ihm mit Kaya, Kraus, Schmidt, Dippl und Dobmann wichtige Spieler. Aus diesem Grund erwartet er ein enges Spiel gegen einen kampfstarken Gegner.SV Plößberg Mi. 18.15 SV Neusorg"Wir haben aktuell eine schwierige Phase und müssen unbedingt wieder einmal dreifach punkten", fordert Trainer Harald Walbert sein Team auf. Viele Leistungsträger sind aber angeschlagen oder beruflich verhindert. Wer letztendlich auflaufen kann, wird sich erst kurz vor Spielbeginn entscheiden. "Wie wichtig die beiden Siege gegen Anadoluspor und DJK Weiden sind, zeigen die Ergebnisse unserer Kontrahenten aus der unteren Tabellenhälfte", berichtet Johannes Demleitner vom SVN. "Durch die Maximalausbeute von sechs Zählern haben wir Selbstvertrauen geschöpft und möchten auch aus Plößberg unbedingt Zählbares mitnehmen." Deyerl wird arbeitsbedingt ausfallen und der Einsatz von Wedlich ist fraglich. Die Sperre von Herrmann aus dem Spiel bei Anadoluspor wird erst verhandelt.