Faustdicke Überraschung in der Kreisliga Nord: Der abstiegsgefährdete SV Anadoluspor Weiden besiegte den Spitzenreiter und Titelanwärter SV Grafenwöhr mit 3:1.

Im zweiten Nachholspiel holte der SV Plößberg (5./30) den ersten Dreier nach der Winterpause. Die Walbert-Truppe bezwang den SV Neusorg (13./17) mit 3:1. Für die Neusorger, die zwar mit einem Spiel im Rückstand sind, wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner.SV Plößberg 3:1 (2:1) SV NeusorgTore: 0:1 (1.) Tobias Holzinger, 1:1 (24.) Michael Sonnberger, 2:1 (40.) Max Weniger, 3:1 (83.) Toni Weniger - SR: Rudolf Kasper (BSC Furthammer) - Zuschauer: 60Aufatmen beim SV Plößberg: Im siebten Anlauf gelang nach drei Niederlagen und drei Unentschieden endlich der erste Sieg in diesem Jahr. In einer auf bescheidenem Niveau stehenden Partie bezwang die Walbert-Truppe Abstiegskandidat SV Neusorg verdient mit 3:1. Das Nachholspiel begann mit einem Paukenschlag: Nach 37 Sekunden nutzte Tobias Holzinger einen Fehlpass von Max Weniger zum 1:0 für die Gäste. Plößberg dominierte fortan, leistete sich aber viele Abspielfehler und war kaum torgefährlich.In der 24. Minute ließ der Neusorger Torwart Corbinian Wedlich nach einer Hereingabe den Ball abprallen und Michael Sonnberger staubte zum 1:1 ab. Schön herausgespielt war die Plößberger Führung fünf Minuten vor der Halbzeit. Eine präzise Flanke von Toni Weniger verwertete der völlig freistehende Max Weniger. Nach der Pause verpassten die Gastgeber frühzeitig die Vorentscheidung.Max Weniger traf per Kopf den Pfosten, den zurückprallenden Ball schoss Martin Giering aus drei Metern über den Kasten. Die Gäste waren zwar stets bemüht, aber in der Offensive zu harmlos. Die Entscheidung fiel sieben Minuten vor Schluss. Bei einer weiten Freistoßflanke von Toni Weniger in den Neusorger Strafraum irritierte Michael Sonnberger den Gästekeeper, der den harmlosen Ball durch die Hände rutschen ließ.Anadoluspor Weiden 3:1 (2:1) SV GrafenwöhrTore: 1:0 (10.) Michell Pscherer, 2:0 (28.) Akram Abdel-Haq, 2:1 (33.) David Dobmann, 3:1 (59.) Murat Kyarov - SR: Wilhelm Hirsch (SV Floß) - Zuschauer: 150(fle) Während die Konkurrenz staunt, ist Anadoluspors Trainer Akram Abdel-Haq gar nicht so sehr erstaunt über den sensationellen Sieg seines Teams gegen den Spitzenreiter. "Das haben uns sicher nur ganz wenige zugetraut, aber mit unserer Spielweise haben wir die Grafenwöhrer vollkommen überrascht", sagte ein stolzer Trainer. Während andere Teams gegen den Ligaprimus ihr Heil in einer Betonabwehr suchen, attackierte Anadoluspor den Favoriten früh. "Dadurch haben wir Fehler im Spielaufbau provoziert und diese dann eiskalt in Tore umgemünzt", lobte Abdel-Haq seine Truppe. Die Heimelf legte schnell zwei Treffer durch Pscherer und Abdel-Haq vor und schockte den Meisterschaftskandidaten, der es seinerseits verpasste, sich entscheidend vom Verfolger SpVgg SV Weiden II abzusetzen. Zwar gelang Dobmann noch der Anschlusstreffer, doch Kyarov machte mit seinem Tor in der zweiten Halbzeit die Sensation perfekt.