Namhafte Mannschaften, starke Leistungen und verdiente Sieger: Beim Sparda-Bank-Cup der SpVgg SV Weiden für E- und F-Junioren war nicht nur der Spaßfaktor hoch. Auch die Qualität des Nachwuchsturnieres ließ nicht zu wünschen übrig.

Bei den F-Junioren spielten neun Teams im Modus jeder gegen jeden. Am Ende gab es einen eindeutigen Sieger - der 1. SC Feucht gewann alle seine acht Spiele und das bei einem Torverhältnis von 29:0. Zweiter wurde der SV Raigering. Die Jungs der SpVgg SV Weiden belegten einen respektablen sechsten Platz im Teilnehmerfeld mit unter anderem den Teams vom 1. FC Nürnberg, dem FSV Zwickau und der SpVgg Bayern Hof.Bei den E-Junioren nahmen zehn Mannschaften in zwei Fünfer-Gruppen den Wettkampf auf. Die SpVgg SV Weiden trat mit zwei Teams der Jahrgänge 2007 und 2006 an. Während die Jüngeren den siebten Platz belegten, spielten sich die Älteren in einen Turnierrausch. Als Gruppenzweiter ging es im Halbfinale gegen die bis dato überragende Mannschaft aus Leipzig, die in der Gruppe eindrucksvoll mit 30:1 Toren alle vier Spiele für sich entschied. Weiden siegte überraschend mit 4:0. Im anderen Halbfinale setzte sich der 1. SC Feucht mit 4:1 gegen den ASV Cham durch. Im Endspiel trumpfte der SpVgg-SV-Nachwuchs auf und holte sich mit einem 3:1 über Feucht verdient den Turniersieg. Dritter wurde Cham durch ein 2:0 über RB Leipzig.