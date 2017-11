Seit Beginn der neuen Saison ist Lena-Maria Völkl ihrem großen Traum ein Stück näher. Mit der Nummer 35 spielt sie bei den "Young Blue Devils", ihr Ziel: die Oberliga. Jeden Dienstagabend trainiert sie als dritte Torhüterin mit der ersten Mannschaft. Um sie herum auf dem Eis: nur Jungs.

Aufgeben bringt nichts. Lena-Maria Völkl, Torfrau (Young Blue Devils Weiden)

Seit 13 Jahren steht Lena-Maria Völkl mittlerweile fest auf dem Eis. Erst war sie vier Jahre Feldspielerin, dann legte ihr damaliger Trainer ihr die Position als Torwart ans Herz. "Heute bin ich sehr glücklich mit dieser Entscheidung", gesteht die Schülerin. Denn ohne ihr Tor wäre sie heute wahrscheinlich nicht da, wo sie ist. "Ich weiß nicht, ob sich das inzwischen geändert hat, aber für mich war die Option Torfrau das einzige Schlupfloch, um bei den Jungs mitzuspielen." Zwar sei im Tor das Verletzungsrisiko wegen der schnellen Schüsse sehr hoch, doch ein Kräftemessen am Spielfeld "wäre vermutlich nicht ganz fair", gibt Lena-Maria zu. Ihr Ziel ist die Oberliga - und das schon ziemlich lange. "Ich möchte bei den Herren spielen und ganz oben mitmischen."Seit Beginn der neuen Saison ist sie ihrem Ziel ein großes Stück näher gekommen: Bei einem Spiel gegen die Selber Wölfe saß sie das erste Mal für die "Blue Devils" auf der Bank. Insgesamt wartete sie dort seitdem sechs Mal auf einen Oberliga-Einsatz im Tor. Und das nicht ohne Vorfreude und Erwartungen. Sie lacht. "Natürlich möchte ich nicht die ganze Zeit nur auf der Bank sitzen. Welcher Torhüter will nicht spielen?"Torfrauen im Eishockey sind rar: "Soweit ich weiß, sind wir hier in Weiden zu dritt. Eine 6-Jährige, eine 13-Jährige und ich." Hört man sie von ihrem Sport erzählen, möchte man sich selbst gleich die Schlittschuhe anschnallen. Mit den Young Blue Devils, dem U19-Kader, spielt sie gerade in der Bayernliga Jugend, für die Jugend-Nationalmannschaft war sie auch schon im Einsatz.Mit diesem Team erlebte sie auch eines ihrer spannendsten Spiele: "Ich kann gar nicht mehr genau sagen, wann das war. Das ist schon eine Weile her, aber ich erinnere mich noch gut daran", erzählt die Torfrau. "Es war spektakulär! Ich habe für die U15 Nationalmannschaft gegen Österreich gespielt, und das Spiel war unglaublich spannend. Ewig stand es 0:0." Nichts für schwache Nerven also. Das Team um Lena-Maria gewann die Partie schließlich mit einem Punkt Vorsprung. Sie verfolgte das entscheidende Tor mit großer Freude von der gegenüberliegenden Seite der Eisfläche. "Rein optisch steht man zwar alleine im Tor, aber das ist eigentlich ein falscher Eindruck", merkt die Torfrau an. Alleine sei man niemals. "Im Tor gebe ich dem ganzen Team Rückhalt. Ohne die Spieler vor mir aber läuft das Spiel nicht." Ein sehr ausgewogenes Verhältnis also.Als Torhüter brauche man viel Vertrauen in die Mannschaft. "Das gehört zu den Dingen, die ich hier gelernt habe: Teamgeist und Zusammenhalt - egal, was passiert." Eine der wichtigsten Eigenschaften eines Torhüters sei das Selbstbewusstsein, erklärt Lena-Maria. "Als Torwart musst du immer ausstrahlen, dass du voll hinter der Mannschaft stehst und nichts durchlässt." Auch durch ein Tor dürfe man sich nicht aus dem Konzept bringen lassen und nervös werden. "Aufgeben bringt nichts." Deshalb kämpft sie um jeden Sieg. Die 18-Jährige besucht die elfte Klasse des Kepler-Gymnasiums und trainiert in ihrer Freizeit hart für ihre Träume. Auf dem Eis steht sie sechs Mal in der Woche, dazu kommen zwei "Trockentrainings", also Kraft- oder Ausdauersport. Zusätzlich geht sie einmal die Woche zum Ballett."Das Ballett war schon vor dem Eishockey da. Ich tanze, seit ich vier Jahre war." Und weil sie gar nicht genug Sport bekommen kann, leitet sie, zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Oma, ihre eigene Turnstunde für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 18 Jahren. "Aktuell konzentriere ich mich aber darauf, im Eishockey voran zu kommen", versichert die Torfrau. Die Oberliga wartet.