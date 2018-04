"Kloppo" war schon mit Dortmund am Wasserwerk, die Weltmeister Philipp Lahm und Manuel Neuer auch. Ebenso Stefan Effenberg oder Mario Basler. Die Promi-Liste wird am 3. Juni (international) verlängert.

Tickets und Programm Die Sitzplatzkarten für das Legenden-Spiel kosten 20 Euro, die Stehplatzkarten 12 Euro. Die Veranstalter wollen auch noch Vorverkaufsstellen einrichten, aber auf jeden Fall wird es an den Stadionkassen noch genügend Tickets geben. Am 3. Juni ist auch ein größeres Rahmenprogramm geplant. Um 13.30 Uhr treffen die Legenden ein, um 15 Uhr wird die Partie angepfiffen. Nach dem Spiel ist Pokalübergabe. Es wird zudem genügend Möglichkeiten geben, um sich von den Spielern Autogramme zu holen. Abends um 21 Uhr treffen sich die Spieler in Regensburg zur Players Night.

Wir hoffen natürlich, dass auch viele tschechische Fans ins nahe Weiden kommen Organisator Ben Rückerl

Es ist auch irgendwie ein Treffen der Meister in der Oberpfalz: Zvjezdan Misimovic holte 2009 mit dem VfL Wolfsburg den Titel, Ivan Klasnic wurde 2004 mit Werder Bremen Deutscher Meister und Michael Wiesinger stand zweimal (2000, 2001) mit den Bayern auf dem Münchener Rathaus-Balkon. Am Sonntag, 3. Juni, um 15 Uhr spielen alle drei gemeinsam im Team "Bananenflanke" gegen eine Auswahl tschechischer Legenden - im Weidener Stadion am Wasserwerk. "Wobei das Team natürlich schon ein Grundgerüst hat", erklärt Ben Rückerl, einer der Organisatoren dieser außergewöhnlichen Partie.Vor sechs Jahren haben er und Stefan Plötz, beide Heilerzieher, das Team ins Leben gerufen, um Geld für Kinder mit geistiger Behinderung einzuspielen. Löwen-Kult-Keeper Michi Hofmann erklärte sich ebenso schnell bereit, im Team mitzumachen, wie der große Schweinsteiger-Bruder Tobias, Ex-Sechziger Benny Lauth oder Michael Dinzey (einst FC St. Pauli) und Thorben Hofmann (1860 und Eintracht Frankfurt), der nach seinem Karriereende die Seiten gewechselt hat und für "Sky" arbeitet. "Und wir schauen ja auch ein bisschen über den Tellerrand", sagt Rückerl lächelnd. Wen haben die Regensburger da erblickt? Skispringer Sven Hannawald stürmt in Weiden für die "Bananenflanker".Der Gegner fährt noch hochkarätigere Namen auf. "Wir hoffen schon, dass er dabei ist", sagt der Organisator über Pavel Nedved. Der Flitzer mit der blonden Mähne wurde gleich jenseits der Grenze in Eger geboren, ist nur ein paar Kilometer weiter, in Skalna, aufgewachsen. Auch deswegen hoffen die Veranstalter, dass der einstige Welt-Star für das Spiel in die Nähe seiner alten Heimat zurückkehrt. Pavel Kuka, der einstige Club-Stürmer, trommelt immer die tschechischen Ex-Stars zu Benefizspielen zusammen. Bei Nedved, Europas Fußballer des Jahres 2003, hat er angefragt. "Er hat natürlich als Juve-Vize-Präsident auch internationale Verpflichtungen", weiß Rückerl, der auch auf Tomás Rosický hofft.Die Tschechen werden aber auf jeden Fall mit einer technisch hochveranlagten Truppe - wenn vielleicht auch das Tempo nicht mehr so hoch ist - anreisen: Karel Podborsky, Patrick Berger oder Jan Koller haben allesamt etliche Länderspiele und große Turniere absolviert. Zum Meistertreffen passt, dass auch Miro Kadlec dabei ist. Der hat mit dem 1. FC Kaiserslautern 1991 und 1998 zwei Titel geholt. Mit im Schlepptau hat er Sohn Michal Kadlec, bekannt aus Leverkusener Zeiten. Weitere Ex-Internationale stehen im Kader. "Wir hoffen natürlich, dass auch viele tschechische Fans ins nahe Weiden kommen", sagt Rückerl. "Diese Namen dürften sie begeistern."Die Max-Reger-Stadt habe man auch deswegen gewählt, aber nicht nur: Das Stadion hier sei toll. Die Organisatoren hätten in andere Städte gehen können, Angebote lagen vor. "Doch wir wollen uns hier in der Oberpfalz festigen", bekräftigt Rückerl. Ein Promi-Spiel üblicher Prägung mit irgendwelchen Mätzchen auf dem Platz wird die Partie sicherlich nicht werden. Rückerl: "Das wird ein richtiges Fußballspiel." Die meisten der Männer sind immer noch durchtrainiert. Bei den "Bananenflankern" werden auch noch weitere zwei oder drei Profis aus deutschen Klubs in Weiden auflaufen. Rückerl ist bei der ganzen Sache vor allem eines wichtig. "Wir wollen Typen in der Mannschaft haben." Gagen würden den Stars keine bezahlt.Alle Eintrittsgelder fließen in soziale Projekte. Auch die tschechischen Legenden bekommen einen Teil der Einnahmen, um sie für soziale Zwecke zu verwenden. Das Team "Bananenflanke" steckt das Geld in das soziale Projekt, das vor sechs Jahren in Regensburg gestartet wurde. Mittlerweile ist es ein Erfolgsprojekt. Es gibt eine eigene "Bananenflanken"-Liga. Darin spielen nur Teams mit Kindern mit geistiger Behinderung. "Auf einer Vereinsebene wäre das gar nicht möglich", sagt Rückerl. Die ganze Organisation mit Betreuung der mittlerweile 500 Kinder verschlingt neben Zeit auch viel Geld. Aber die Jungs und Mädels können so kicken und ihrem Hobby begeistert nachgehen. Und das ist vorm Anpfiff in Weiden schon der größte Sieg. Wer am Wasserwerk gewinnt, ist da völlig egal.