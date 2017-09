Kürzlich holte sie zwei Mal Gold bei den Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften. Jetzt verlässt Schwimmerin Nele Knutti den Schwimmverein Weiden - aus mehreren Gründen.

Die 14-jährige Nabburgerin beendet ihren Start für den SV ein Jahr früher als geplant. Eigentlich wollte sie dem SV noch ein Jahr die Treue halten, bedauerte SV-Vorsitzender Reinhard Meier bei der Sitzung des Stadtverbandes für Leibesübungen. Als Gründe für den vorzeitigen Wechsel nannte er unter anderem die bevorstehende Renovierung des Realschulbades sowie Knuttis Wechsel an den Olympiastützpunkt Magdeburg. Meier, zugleich Präsident des Stadtverbandes, bat Stadtrat Hans Sperrer, bei der Belegung der Thermenwelt die Sportvereine neben den kommerziellen Kursen zu berücksichtigen. Herbert Tischler zählte neun Vereine, die Trainingszeiten in Schwimmhallen benötigen. Wie angekündigt, möchte Christian Meiler vom Sportbüro der Stadt Weiden alle Betroffenen zu einer Besprechung im Rathaus einladen.Die Versammlung fand in der Gaststätte Strehl statt. Werner Schicker berichtete vom emsigen Treiben der Schützengilde "Wilhelm Tell". Meier gratulierte den Judokas des FC Weiden-Ost zu sieben Medaillen bei den Special Olympics in Hof. Der Postsportverein feierte 50-jähriges, der VfB Weiden 60-jähriges Jubiläum. Höhepunkte waren das Reitturnier der RSG mit einem Rekord von 500 Meldungen, die Stadtmeisterschaft im Schwimmen und die Qualifikation der SG Hubertus für die deutsche Meisterschaft. Theresa Rewitzer (TB) holte im Speerwurf Silber bei der Süddeutschen Meisterschaft.Der Handballclub bietet am Buß- und Bettag eine Kinderbetreuung von 8 bis 13 Uhr in der Realschulturnhalle an, Anmeldung unter Telefon 0160/94600464. Die nächste Monatsversammlung findet am 17. Oktober beim "Alten Schuster" statt.