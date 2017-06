Weite Reise für die Tennis-Damen der TG Neunkirchen in der Landesliga: Am Sonntag gastieren sie in Würzburg und können diese Strapazen ohne jeglichen Druck auf sich nehmen. Ein brisantes Derby steht dagegen für die Herren in der Bezirksliga auf dem Programm.

In Bestbesetzung

Schritt zum Ligaerhalt

Neunkirchen. Nachdem am letzten Wochenende nur zwei überregional und auf Bezirksebene im Einsatz befindlichen Teams der Tennis-Gemeinschaft (TG) Neunkirchen am Start gewesen sind, steht diesmal nach der Pfingstpause wieder ein kompletter Spieltag bevor, mit dem der Saison-Endspurt eingeläutet wird.Eine weite Fahrt haben dabei die Neunkirchener Landesliga-Damen zu bewältigen, wenn es am Sonntag ab 10 Uhr zum TC Weiß-Blau Würzburg II geht. Das Team um Mannschaftsführerin Theresa Herrmann kann dabei relativ entspannt in das Verfolgerduell gehen. Die Unterfranken und auch die TGN haben derzeit 6:4 Punkte auf ihrem Konto und somit den Klassenerhalt bereits in der Tasche. Allerdings ist diese Partie im Kampf um den dritten Tabellenplatz vorentscheidend, so dass die Neunkirchenerinnen sicherlich in Bestbesetzung antreten werden.Das werden die Damen 30 in der Landesliga ebenfalls, denn die Truppe um Sonja Wiesel steht aktuell mit 2:8 Punkten auf dem letzten Rang und somit mit dem Rücken zur Wand. Die Vorgabe für das Auswärtsspiel am Samstag ab 13 Uhr beim Weißenburger TC ist damit klar: Verlieren verboten! Die Gastgeberinnen rangieren aktuell mit 6:4 Zählern im gesicherten Mittelfeld, während die TGN-Frauen im Kampf um den Klassenerhalt bei noch zwei ausstehenden Partien jeden Zähler brauchen, um auch in der kommenden Saison wieder in der Landesliga vertreten zu sein.Noch dreimal sind hingegen die Damen II um Mannschaftsführerin Lena Alt in der Bezirksliga gefordert. Und sie können mit einem Sieg am Samstag um 14 Uhr im Heimspiel gegen den punktgleichen ASV Neustadt/WN einen ganz großen Schritt Richtung Ligaerhalt machen.Etwas gelassener können hingegen die Herren I in der Bezirksliga in das Derby am Sonntag ab 10 Uhr beim TC Grün-Rot Weiden gehen. Nach dem wichtigen 5:4 beim TC Neutraubling befinden sich die Spieler um Kapitän Christoph Tafelmeier auf dem besten Weg zum Klassenerhalt, dem mit einem Sieg beim Lokalrivalen vom Hammerweg noch ein ganzes Stück näher gekommen werden kann. Der TC Grün-Rot rangiert aktuell mit 4:8 Punkten nur einen Rang hinter der TGN, die in ihrer Bestbesetzung anreisen wird.Die Herren 40 sollten sich in der Bezirksliga am Samstag ab 14 Uhr im Heimspiel gegen den noch sieglosen SV Conrad Hirschau keinen Ausrutscher erlauben. Die Herren 65 treten erst am Mittwoch, 28. Juni, um 11 Uhr beim TC Blau-Weiß Beilngries an.