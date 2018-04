Pleystein/Weiden. Rechtzeitig vor dem Saisonauftakt im Inlineskaterhockey ließen die Pleystein Piranhas die Vergangenheit hochleben. Die Idee, ein Team aus ehemaligen Spielern zusammenzustellen, gab es schon länger, nun gelang die Umsetzung. Das aktuelle Ligateam duellierte sich auf der Freieisfläche im Weidener Eisstadion mit einer Traditionsmannschaft. Am Ende trennte man sich freundschaftlich 9:9 (2:3, 3:3, 4:3).

Mit der stattlichen Anzahl von elf Feldspielern reisten die Ex-Akteure an. Im Tor half Nina Helgert aus, da kein ehemaliger Torhüter dabei sein konnte. Neben Alex Robl, Florian Bartels, Thomas Baldauf, Thomas Stetter, Christoph Schönberger, Tobias Galitzdörfer, Stefan Bock und Gründungsmitglied Oliver Fröhlich standen mit Christian Meiler und Florian Zellner auch Funktionäre der Blue Devils Weiden auf dem Feld. Besonders erfreulich war die Teilnahme des aktuellen DEL-Spielers Benedikt Schopper, der über den Pleysteiner Schulhof, auf dem die Piranhas entstanden sind, überhaupt erst zum Eishockey gekommen ist. Alle zusammen bestritten in ihrer aktiven Zeit 560 Spiele für die Piranhas und erzielten 528 Tore.Das aktuelle Ligateam trat mit Sebastian Martin, Benjamin Koppmann, Ralf Grimaldi, Dominik Held, Lukas Stolz, Lukas Zellner, Tim Brunnhuber, Mirko Schreyer, Kirill Groz, Maxi Zierock, Dominik Schopper, Daniel Bienek und Torhüter Patrick Merz an. Diese bringen es auf 922 Spiele und 631 Tore. Nach kleineren Anlaufschwierigkeiten (alle Ehemaligen haben seit mindestens 2012 kein Spiel mehr bestritten) gab das "Traditionsteam" Gas. Es fielen tolle Tore, das Tempo war recht ordentlich und es gab starke Torhüterparaden. Auch der Nachwuchs der Spieler hatte Spaß in den Spielpausen. Alles in allem eine Aktion, die nun jährlich, eventuell auch in größerem Rahmen, wiederholt werden soll.Die Punkterunde beginnt für die Regionalligatruppe am Samstag, den 28. April, um 17 Uhr mit einem Heimspiel gegen den Dauerrivalen TV Augsburg II. Gleich der Kracher schlechthin zu Saisonbeginn.