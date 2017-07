Nullnummer am Wasserwerk

Manchmal ist auch ein Unentschieden ein kleiner Sieg. 0:0 spielte die SpVgg SV Weiden am Samstag gegen den Würzburger FV. "Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis", sagte Weidens Trainer Stefan Fink, "heute war einfach nicht mehr drin." In der ersten Hälfte der Bayernligapartie war überhaupt nichts los, es war eine ganz zähe Angelegenheit. In den zweiten 45 Minuten wurde es vor den 300 Zuschauern etwas besser, spielerische Schmankerl oder gar größere Chancen gab es aber nicht. Kurz vor Schluss wollten die Weidener einen Elfmeter haben, als Benjamin Werner im Strafraum umgerempelt wurde.

"Wir haben schon noch mehrere Baustellen in unserem Team", sagte Fink weiter. "Mir fehlt vor allem das Tempo nach vorne." Am Samstag wollte er aber mit seinem Team deswegen nicht allzu hart ins Gericht gehen. Angesichts von 5 Punkten aus den ersten vier Spielen sprach er von einem geglücktem Saisonstart.