Weiden/Pfreimd. Im letzten Jahr nahm die SpVgg Pfreimd zum ersten Mal am Hallenturnier um den Oberpfalz-Medien-Cup teil. Und der Fußball-Bezirksligist enttäuschte nicht, er wurde auf Anhieb Dritter. Im Halbfinale scheiterte die Truppe des damaligen Trainer-Duos Christian Zechmann/Christian Most knapp mit 2:3 am SV Etzenricht. Spannend verlief das Spiel um Rang drei. Dort setzte sich die Mannschaft gegen den Landesligisten SC Ettmannsdorf im Neunmeterschießen 3:2 (3:3) durch. Das starke Abschneiden 2016, fantastische Fans und eine aktuell sehr gute Punkterunde waren Anlass genug, die SpVgg Pfreimd erneut zum Oberpfalz-Medien-Cup einzuladen.

"Natürlich haben wir gehofft, wieder dabei zu sein", sagt Abteilungsleiter Stefan Mohaupt. "Ob wir in der Lage sind, die damals gezeigten Leistung zu wiederholen, wird sich zeigen. Wir streben aber erneut das Halbfinale an."Aber das Vorhaben umzusetzen, wird alles andere als leicht. In der Gruppe B trifft das Team des neuen Trainers Alexander Götz auf den Bayernligisten DJK Gebenbach sowie die Landesligisten SV Raigering und SV Etzenricht. Alexander Götz war als Trainer noch nie bei diesem Turnier dabei. "Als Spieler habe ich 2006 mit dem SC Luhe-Wildenau teilgenommen", erinnert sich der 44-Jährige. Allerdings reichte es unter Trainer Josef Dütsch damals nur zu Rang sieben. In der Vorrunde landete der Sportclub ohne Punkte auf dem letzten Platz. Natürlich weiß Götz, dass er nach dem guten Abschneiden im letzten Jahr in der Pflicht steht. "Nicht nur ich, sondern auch die gesamte Mannschaft freuen sich riesig, erneut am besten Hallenturnier in der Region teilzunehmen. Die Spieler sind heiß und wollen unbedingt ins Halbfinale."Wie ernst der Bezirksligist die Sache nimmt, unterstreicht die Tatsache, dass er zwei Mal in der Woche in der Halle trainiert. Außerdem nimmt er alle Einladungen zu einem Hallenturnier an. In seinen Reihen stehen etliche Akteure, die gerne auf das Parkett gehen. Verzichten wird Götz nur auf die Spieler, die mit dem Hallenfußball wenig anfangen können. Mit Sicherheit dabei ist Torjäger Bastian Lobinger, der in der Punkterunde mit 20 Treffern die Torjägerliste der Bezirksliga Nord anführt. "Natürlich sind Gebenbach, Raigering und Etzenricht die Favoriten", meint Götz. . Aber sie müssen uns erst einmal schlagen. Vielleicht gelingt es uns, die Euphorie aus der laufenden Saison mitzunehmen." In der aktuellen Bezirksligatabelle belegt Pfreimd zur Winterpause mit zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer SV Hahnbach den zweiten Platz.___Vor dem Oberpfalz-Medien-Cup am Freitag, 29. Dezember, in der Mehrzweckhalle Weiden stellen wir die acht teilnehmenden Fußball-Mannschaften vor.