Noch jagen die Fußballer auf dem grünen Rasen dem Leder hinterher. Der Wechsel in die Halle wird aber nicht mehr lange auf sich warten lassen. Und dann steht zwischen Weihnachten und Neujahr wieder besonders ein Turnier im Fokus.

Keine Frage: Der Oberpfalz-Medien-Cup wird auch heuer einen Höhepunkt der Indoorsaison darstellen. Acht Mannschaften aus der Region werden am Freitag, 29. Dezember, ab 14 Uhr um den Turniersieg kämpfen. Der Blick auf das Teilnehmerfeld verspricht attraktiven und rasanten Hallenfußball. Das bunt gemischte Aufgebot führen zwei Bayernligisten an. Die SpVgg SV Weiden, zuletzt dreimal in Folge Oberpfalz-Medien-Cup-Sieger, und die in der laufenden Bayernligasaison prächtig auftrumpfende DJK Gebenbach sind naturgemäß die beiden Turnierfavoriten. Zumal die Ligakonkurrenten DJK Ammerthal und FC Amberg fehlen. Die Ammerthaler hatten bereits in den letzten beiden Jahren die Hallensaison außen vor gelassen, der FCA möchte sich diesmal auf den Kampf gegen den Bayernliga-Abstieg konzentrieren.Ein Selbstläufer soll der Weg ins Finale für Weiden und Gebenbach jedoch nicht werden. Dafür will die Konkurrenz in Form von vier Landes- und zwei Bezirksligisten sorgen. Aus der Landesliga Mitte gehen der SV Etzenricht, der SV Raigering und der 1. FC Schwarzenfeld an den Start, aus der Landesliga Nordost hat der SV Mitterteich seine Teilnahme zugesagt. Die SpVgg Pfreimd und die SpVgg Vohenstrauß runden das Ganze ab."Der Oberpfalz-Medien-Cup verspricht wieder viel Spannung", glaubt Philipp Kaufmann. "Das Teilnehmerfeld ist toll zusammengesetzt. Wir haben keine Underdogs dabei." Der SpVgg-SV-Sportvorstand hofft auf eine große Zuschauerresonanz und eine tolle Atmosphäre - Attribute, für die der Oberpfalz-Medien-Cup und auch der Medienhaus-Cup als sein Vorgänger in den vergangenen Jahren immer gestanden haben. Die SpVgg SV Weiden tritt einmal mehr als Turnierausrichter auf. In Zusammenarbeit mit Oberpfalz Medien möchten sich die Schwarz-Blauen als vorzüglicher Gastgeber präsentieren.Es wird nach den herkömmlichen Hallenfußball-Regeln gespielt. Im Vorfeld des Oberpfalz-Medien-Cups hat unser Verlag wieder ein Online-Gewinnspiel platziert. Unter www.onetz.de/ballnetze können Vereine aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung bis Ende November teilnehmen und ein Ballnetz, gefüllt mit jeweils 10 Fußbällen, gewinnen. Eintrittskarten für den Oberpfalz-Medien-Cup gibt es bereits im Vorverkauf unter www.nt-ticket.de oder in einer unserer Vorverkaufsstellen.