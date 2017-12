Mit dem Bezirksligisten SpVgg Vohenstrauß ist heuer ein echter Neuling beim Oberpfalzmedien-Cup dabei. Dabei wollten die Verantwortlichen einfach für Abwechslung im Teilnehmerfeld sorgen. "Die Überraschung war groß, als uns die Einladung ins Haus flatterte", gesteht Sportlicher Leiter Markus Wildenauer. "Wir freuen uns riesig, endlich am bedeutendsten Hallenturnier der Region teilnehmen zu dürfen. Der Verein sieht damit eine Bestätigung für die geleistete Arbeit in den letzten Jahren. Natürlich wollen wir die einmalige Chance nutzen, uns der breiten Öffentlichkeit bestens zu präsentieren."

Vertreten wird die Mannschaft vom Trainer-Duo Daniel Kederer und Bernd Reil. Beiden ist natürlich bewusst, dass ihr Team als Turnier-Neuling und Bezirksligist als krasser Außenseiter an den Start geht. In der Gruppe A trifft die Truppe auf Gastgeber SpVgg SV Weiden sowie die beiden Landesligisten SV Mitterteich und 1. FC Schwarzenfeld. "Wir kommen nicht nur zum Staunen, sondern versuchen, den einen oder anderen Gegner zu ärgern. Vielleicht gelingt uns mit dem nötigen Quäntchen Glück sogar eine Überraschung und wir überstehen die Vorrunde", sagt Trainer Bernd Reil. "In unseren Reihen stehen etliche technisch versierte Akteure, die sich in der Halle wohlfühlen. Dass Potenzial vorhanden ist, bewiesen wir in den letzten Jahren bei den Bezirks- und Kreismeisterschaften", ergänzt Co-Trainer Daniel Kederer. Ob herkömmlicher Hallenfußball mit Bande oder Futsal ist dem Sportlichen Leiter Markus Wildenauer egal. "Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Unsere Mannschaft kann beides." Zuletzt waren einige Spieler angeschlagen, andere verzichten ganz auf die Hallensaison. Da der Punktspielbetrieb vorrangig ist, bleibt abzuwarten, mit welchem Kader der Bezirksligist antritt. Drei Mannschaften stellt der Verein im Punktspielbertrieb, deshalb erwartet Markus Wildenauer eine große Anzahl von Zuschauern. "Alle nahmen die Einladung sehr positiv auf und werden sich das Turnier kaum entgehen lassen." Und auch von den Fans erwartet er sich stimmgewaltige Unterstützung.In der Bezirksliga Nord rangiert die Mannschaft mit 22 Punkten auf dem zwölften Platz, hat nur vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das oberste Ziel Klassenerhalt ist längst nicht in trockenen Tüchern. Nach einem schwachen Saisonstart legte das Team eine starke Serie hin und kletterte zwischenzeitlich auf Rang sieben. Allerdings brachten drei Niederlagen vor der Winterpause die Mannschaft wieder in Schwierigkeiten. Das ist vorerst Schnee von gestern, jetzt überwiegt die Vorfreude auf den Medienhaus-Cup.