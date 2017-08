Oberwildenauer Kegler gewinnen in Fürth

Die Kegler des SC Luhe-Wildenau stecken mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison in der zweiten Bundesliga. Der Aufsteiger zeigt sich im Vorbereitungsspiel gegen Zweitliga-Absteiger Fürth bereits gut in Form. Vor allem ein Neuzugang weiß zu überzeugen.

Mit einem in dieser Deutlichkeit nicht erwarteten 7:1-Sieg setzten sich die Kegler des SC Luhe-Wildenau in ihrem ersten Vorbereitungsspiel beim Bayernligisten SKC Viktoria Fürth durch. Neuzugang Gert Erben schrammte mit 599 Holz um Haaresbreite an der 600-Holz-Schallmauer vorbei. Beim Zweitliga-Absteiger in Fürth ließen die Oberwildenauer Kegler keinen Zweifel daran aufkommen, dass man dieses Vorbereitungsspiel erfolgreich gestalten wollte.Der mit 3453:3391 Holz eingefahrene deutliche Sieg zeigte auch, dass die renovierten Fürther Bahnen durchaus für Spitzenergebnisse gut sind. Will man ein Haar in der Suppe finden, dann bietet sich hier die quer durch die Mannschaft gehende fehlende Konstanz an.Jeder SC-Akteur hatte neben sehr guten Durchgängen mindestens eine Bahn mit einem eher durchwachsenen Ergebnis. Als Fazit bleibt allerdings festzustellen, dass die gesamte Mannschaft in der Lage ist 600-Holz-Ergebnisse zu erreichen. Den einzigen Mannschaftspunkt für die Gastgeber holte Thomas Wachtler gegen Manuel Klier, wobei der Oberwildenauer nach der überragenden Bahn zwei (172) schon wie der sichere Sieger aussah. Gegen einen aber immer konstanter spielenden Thomas Wachtler bei einem 2:2-Endstand über die Kegelpunkte (595:588) den Mannschaftspunkt abgeben musste.Letztendlich beeindruckend das Abräumergebnis der SCler, die sich hier mit 1218:1095 deutlich gegen die Fürther Gastgeber durchsetzen. Am kommenden Wochenende geht es ins Trainingslager in den Bayerischen Wald, wo ein Vorbereitungsspiel gegen den Bezirksoberligisten Wilmering auf dem Programm steht.Einzelergebnisse:SKC Viktoria Fürth - SC Luhe-Wildenau 1:7 (3391:3453)Matthias Schnetz - Gert Erben: 563:599 (152:165, 131:134, 141:146, 139:154) - Satzpunkte: 0:4 - Mannschaftspunkte: 0:1;Florian Ohlmann - Ivan Bosko: 546:564 (153:154, 149:119, 123:159, 121:132) - 1:3 - 0:2;Oliver Schneider - Michael Grünwald: 553:560 (136:160, 133:142, 145:131, 139:127) - 2:2 - 0:3;Jens Luger - Patrick Fickenscher: 546:550 (138:147, 122:140, 154:137, 132:126) - 2:2 - 0:4;Jens Maier - Daniel Wutz: 588:592 (137:161, 146:142, 152:127, 153:162) 2:2 - 0:5;Thomas Wachtler - Manuel Klier: 595:588 (129:147, 157:172, 156:125, 153:144) - 2:2 - 1:5Kegelpunkte: 3391:3453 - Voll: 2296:2235 - Abräumen: 1095:1218 - Satzpunkte: 9:15 - Mannschaftspunkte: 1:7.