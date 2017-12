Die Bayern waren im Spätsommer auf dem besten Weg dahin, dass Weihnachten das Fest des großen Frusts wird. Nun ist es doch noch das Fest des (innerbetrieblichen) Friedens geworden. Mit dem Einzug ins Pokal-Viertelfinale sind die Bayern weiterhin in allen Wettbewerben hoffnungsvoll dabei. Jupp Heynckes hat mit seiner ihm eigenen, ruhigen und gerechten Art das Team auf den rechten Weg zurückgebracht. National ist der Rekordmeister unantastbar, wird locker seinen sechsten Titel in Folge holen.

Und die Bayern haben auch noch ein wichtiges Puzzleteil für das Gesamtbild ihres Kaders gefunden. Neuzugang Sandro Wagner kann für dieses Team ganz wichtig werden. So ein wuchtiger Stürmer fehlte noch. Und der 30-Jährige ist ehrgeizig genug, dass er sich nicht nur mit ein paar Gnaden-Spielminuten zufrieden geben wird.Die letzten Spiele haben aber auch gezeigt, dass die Substanz im Kader wohl nicht allerhöchsten Ansprüchen genügt: 1:0 in Frankfurt, 1:0 gegen Köln, 1:0 beim VfB - da war auch Gewürge dabei. Unverständlich ist zudem, dass Dortmund am Mittwoch noch einmal so aussichtsreich zurückkommen konnte.Wenn einige Fans jetzt vom Triple träumen, dann sollten sie sich vorsichtshalber unterm Weihnachtsbaum ein Wunder für die entscheidenden Wochen im Mai wünschen. Vielleicht sollten sie sich vom Christkind aber auch einfach nur wünschen, dass Jupp Heynckes doch noch ein Jährchen dranhängt.