Was für ein Auftritt in der Oberpfalz: Dominik Kahun, Silbermedaillengewinner mit der deutschen Eishockeynationalmannschaft bei Olympia in Südkorea, kehrt nach Weiden zurück. Nicht ins Eisstadion, sondern auf den Rasen am Wasserwerk. Kahun, der in der Jugend einige Zeit bei den Blue Devils spielte, wird die Schlitt- gegen die Fußballschuhe eintauschen. Der 22-Jährige spielt am 3. Juni (Sonntag 15 Uhr) im "Team Bananenflanke", das geistig beeinträchtige Kinder unterstützt, gegen die tschechischen Legenden. Zu den "Bananflankern" gehören beispielsweise Ex-Löwen-Keeper Michi Hofmann, Benny Lauth, Ivan Klasnic oder der Ex-Clubberer Andy Wolf. Bei den Tschechen werden Karel Poborsky, Jan Koller oder Michael Kadlec auflaufen. Es schaut auch gut aus, dass der einstige Superstar Pavel Nedved in die Oberpfalz kommt.

Für Dominik Kahun sind es derzeit aufregende Tage: Mitte der Woche verteidigte er mit EHC Red Bull München den deutschen Meistertitel, am Wochenende sickerte nun der nächste Karrieresprung durch: Der einstige Weidener wechselt in die NHL zu den Chicago Blackhawks: "Ich hatte zwei große Träume. Erstens: Bei Olympischen Spielen dabei zu sein. Zweitens: In der NHL zu spielen", wird Kahun in der "Sportbild" zitiert. "Den ersten Traum habe ich mir im Februar in Pyeonchang erfüllt, gekrönt durch die sensationelle Silbermedaille. Nun geht auch der zweite Traum in Erfüllung."