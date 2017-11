Valencia. Olympia-Teilnehmerin Anja Scherl (LG Telis Finanz Regensburg), die aus Ursensollen stammt und früher auch für die DJK Weiden lief, hat am Sonntag in Valencia (Spanien) nach 15-monatiger Marathon-Pause als Fünfte ein beeindruckendes Comeback gefeiert. Mit 2:28:54 Stunden, der zweitschnellsten Zeit ihrer bisherigen Karriere, meldete sie Ansprüche auf einen EM-Startplatz in Berlin an.

Der Kampf um die Marathon-Tickets für die Heim-EM in Berlin (6. bis 12. August 2018) spitzt sich schon jetzt zu. Mit Anja Scherl hat am Sonntag die vierte deutsche Läuferin seit Beginn des Nominierungszeitraums am 1. August die Norm von 2:32 Stunden unterboten. Nur drei Marathon-Läuferinnen können für die EM nominiert werden, darüber hinaus gibt es drei weitere Startplätze für das Europacup-Team - mit einer Norm von 2:35 Stunden, die nunmehr sieben Läuferinnen in der Tasche haben, darunter mit Franzi Reng (2:34:57h) eine weitere Läuferin der LG Telis Finanz.