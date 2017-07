Die "Bild"-Zeitung bezeichnete es jüngst als "Kaugummi"-Comeback. Die endgültige Rückkehr von Patrick Erras (22) in die Mannschaft des 1. FC Nürnberg zieht sich. Beim Kurztrainingslager in Weiden war der Raigeringer zwar dabei, im Testspiel fehlte er aber wegen muskulärer Probleme. Am Sonntag gab es den Lichtblick ...

Patrick Erras: Ja, ich war am Sonntag laufen und alles war gut.Das ist natürlich schwierig. Ich bin schon sehr ungeduldig. Es ist nicht so einfach, wenn man immer wieder gebremst wird. Ich wollte die Vorbereitung eigentlich komplett durchziehen.Das Knie ist in Ordnung. Nur der Muskel braucht einfach noch Zeit, bis er voll belastbar ist.Über den Konkurrenzkampf mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Wichtig ist jetzt einfach nur, wieder fit zu werden.Auch hier gilt: Ich will erst fit werden. Es gibt keinen Grund, jetzt Vertragsgespräche zu führen.Das kann ich nicht sagen. Es gibt 34 Spiele, wenn ich ein paar Spiele später einsteige, ginge es auch noch. Auch wenn es schwer fällt, da muss ich mich jetzt gedulden.