Paukenschlag bei den Hamm Baskets Weiden: Die Bayernligamannschaft steht plötzlich ohne Trainer da. Und das ausgerechnet jetzt.

Vor dem richtungsweisenden Kellerduell am Samstagabend gegen die TG Würzburg II hat Hamm-Baskets-Trainer Tony Haas am Mittwoch seinen Rücktritt als Bayernligacoach erklärt und steht ab sofort nicht mehr an der Seitenlinie. Im Spiel gegen Würzburg um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle übernimmt Abteilungsleiter Roman Lang die Traineraufgabe."Tony hat uns erklärt, dass er sich aufgrund gestiegener beruflicher Belastung nicht mehr in der Lage sieht, den Anforderungen der Bayernligamannschaft gerecht zu werden und deshalb zurücktritt", erklärte Lang, der diesen Schritt bedauert. Haas steht weiterhin als Jugendtrainer für die U16/U18 zu Verfügung. Mit lediglich zwei Siegen aus den ersten sieben Spielen war Haas zuletzt wenig erfolgreich, so dass das Spiel der Hamm Baskets am Samstag gegen das Schlusslicht TG Würzburg II ein echtes Kellerduell ist.Lang, der über die notwendige Lizenz verfügt, übernimmt nun ab sofort selbst Training und Spielbetrieb. Allerdings sei man auf der Suche nach einem neuen Coach für die erste Mannschaft. "Roman soll das nur übergangsweise machen", sagt Heiko Hering, 3. Vorstand des Fördervereins, "bis ein neuer Trainer gefunden wurde". Bis dahin werden die Nachwuchstrainer Martin Waldhauser und Ruslan Ishchenko Lang unterstützen.Die Verantwortlichen hoffen für das Spiel am Samstag vor allem, dass die angeschlagenen Routiniers Franislav Cavar, Daniel Waldhauser und Jan Selinger zurückkehren, die zuletzt krankheitsbedingt in Bamberg ausfielen. "Sicherlich schaut es dann anders aus als zuletzt in Bamberg", hofft Lang.Gegner Würzburg hat bislang erst einen Sieg erzielen können. Doch die Unterfranken sind nicht zu unterschätzen. 80:66 gewannen die Gäste bei ihrem Saisonsieg gegen die DJK Eggolsheim, die zuletzt die Hamm Baskets besiegen konnten. Getragen wird das Reserveteam des Regionalligisten von Ex-Bundesligaspieler Lars Buss, der mit 20,8 Punkten im Schnitt zu den besten Werfern der Liga gehört. Zuletzt erhielt der Routinier Verstärkung durch einen weiteren "alten Bekannten". Dean Jenko, früher in der Regionalliga bei Ansbach aktiv, erzielte bei seinem Debut 19 Punkte."Das wird ein hartes Stück Arbeit", weis deshalb Interimstrainer Lang, der konzentriertes Spiel über 40 Minuten fordert. Schnell und aggressiv wolle man spielen und so versuchen Würzburg "ins Laufen zu bringen, um aus Fast-Break Situationen zu punkten", sagt Lang.