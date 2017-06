"Paulizeirevier" bei Philipp Ziereis

Weiden/Schwarzhofen. (lst) Der große Frust ist inzwischen verflogen, der Blick geht nach vorne: Philipp Ziereis , Fußball-Profi aus Schwarzhofen in Diensten des Zweitligisten FC St. Pauli, gibt sich vorsichtig optimistisch: "Ich werde wohl die ersten fünf bis zehn Spiele in der neuen Saison noch ausfallen, dann aber wieder voll angreifen können und werden", sagte der 24-jährige Innenverteidiger bei einer Familienfeier in seinem Heimatort.Diese nutzte eine kleine Abordnung des Weidener St. Pauli-Fanclubs "Paulizeirevier", um Ziereis zum einen für die erfolgreiche Saison 2016/17 zu gratulieren, und zum anderen, um ihm nach seiner Verletzung und Operation Mut zuzusprechen. Bodenständig, freundlich und offen - so präsentierte sich Ziereis auch in seinem Elternhaus, wo am Freitag der 50. Geburtstag seiner Mutter Andrea nachgefeiert wurde. Der Kurzbesuch des "Paulizeireviers" kam aufgrund der sehr guten familiären Kontakte von Fanclub-Mitglied Charly Schlömmer zustande, der an diesem Abend beim Gartenfest als Discjockey für die passende Musik sorgte und seit vielen Jahren mit der Ziereis-Familie eng befreundet ist. Zusammen mit Dieter Zug überbrachte er die Genesungswünsche des "Paulizeireviers" und seinen Präsidenten Frank Werner . Natürlich hatte der Fanclub auch ein paar kleine Überraschungen dabei: eine "süße Nervennahrung" für die schnelle Genesung und zwei "Paulizeirevier"-T-Shirts mit dem Aufdruck "Gute Besserung Ziere!".Geschenke, die dem 24-Jährigen sichtlich Freude bereiteten. "Eine ganz tolle Geste", sagte Ziereis, als er es sich trotz Krücken nicht nehmen ließ, gleich eines der Shirts, die Fanclub-Mitglied Bernie Pscheidt gelayoutet hatte und kurzfristig drucken ließ, zum Fototermin anzuziehen. Ende Mai wurde der Abwehrspieler des FC St. Pauli, nachdem er sich im letzten Saisonspiel gegen den VfL Bochum die Muskelsehne am hinteren Oberschenkel gerissen hatte, in Tübingen operiert. "Jetzt ist Reha angesagt", erklärte der Innenverteidiger, der aufgrund seiner Verletzung seinen geplanten Urlaub mit der Familie absagen und auch für das eigentlich am Samstag angedachte "Paulizeirevier"-Fest passen musste.Aber, und das freute die Fanclub-Abordnung ganz besonders, er sicherte zu, im nächsten Jahr bei der großen Sause zum fünfjährigen Fanclub-Bestehen dabei zu sein. "Wenn es terminlich klappt, bin ich auf alle Fälle dabei", so Philipp Ziereis, der sich für den Besuch, die Unterstützung und die Geschenke des "Paulizeireviers" ganz herzlich bedankte.