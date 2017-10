Behutsam hebt Sandro Wolfram den rechten Arm seines Patienten hoch. Dem zwickt es in der Schulter, die Bewegungsfreiheit ist stark eingeschränkt. "Ein Problem, das viele haben", sagt der 21-jährige Ullersrichter. "Vor allem Leistungssportler wie die WM-Kanuten", erklärt der Physiotherapeut, der seit Juni die Athleten der U23- und Junioren-Slalom-Flotte des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) betreut.

Kraft und Geschicklichkeit sind die wichtigsten Faktoren beim Kanu-Slalom. Die deutsche Nationalmannschaft gehört in dieser Disziplin seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Nationen auf der Welt. Egal, ob bei Europa- oder Weltmeisterschaft oder bei Olympischen Spielen - die DKV-Sportler sahnen regelmäßig Medaillen ab. So auch die Junioren und die U23: "Da wird sehr professionell gearbeitet", weiß Wolfram, wie die Bilanz bei der WM im Juli in Bratislava eindrucksvoll unterstreicht. Fünfmal gab es dort Gold, zweimal Bronze - was mit ein Verdienst des 21-jährigen Weideners ist.Der staatlich anerkannte Physiotherapeut, der an der medizinischen Berufsfachschule in Bad Elster sein Examen mit einem Schnitt von 1,0 abgelegt hatte, kam über Bekannte in Kontakt zu U23-Bundestrainerin Mira Faber und letztendlich so zu seiner neuen Aufgabe. Die Augsburgerin lud Wolfram ins Trainingslager nach Bratislava ein. "Das war eine tolle Erfahrung", blickt der 21-Jährige zurück. Auch wenn es anstrengend war: "Das war ein 24-Stunden-Job, bei dem jede Minute durchgetaktet ist", erinnert sich Wolfram.Bei der WM selbst war er noch nicht mit dabei, was sich aber 2018 ändern soll. "Es ist geplant, dass ich bei den Wettkämpfen vor Ort sein werde", so der Physiotherapeut. "Es wird 2018 wieder einige DKV-Trainingslager geben, die EM und die WM folgen. Nicht zu vergessen natürlich die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio", schaut Wolfram voraus. Um bei Olympia allerdings als Physiotherapeut zugelassen zu werden, ist eine zweijährige Vorausbildung und ein bestandener Test beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) nötig. Wobei für den 21-Jährigen das Thema "Fortbildung" eh ungemein wichtig ist - für sich selbst und für andere Kollegen.So absolviert er aktuell im Reha-Zentrum vom Klaus Eder, dem langjährigen Physiotherapeuten der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, in Donaustauf die Ausbildung zum Manual-Therapeuten. Umgekehrt plant Wolfram zusammen mit seinem Partner Robin Bauer an den rund 234 Physiotherapie-Schulen in Deutschland Kurse für Auszubildende zu geben. "Nur so ist auf Dauer eine umfassende und auf hohem Niveau befindliche Behandlung möglich", sagt Wolfram.