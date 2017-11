Der Böllerwerfer ist zwar ermittelt, dennoch schlagen die Ereignisse beim Spiel der Blue Devils Weiden beim EV Landshut weiter hohe Wellen. Der Pressebericht der Polizeiinspektion Landshut wirft ein schlechtes Licht auf die Eishockey-Anhänger aus der Oberpfalz. Die Fan-Gruppierungen verurteilen die Vorfälle.

Wohner: "Ich bin entsetzt"

Ärger schon vor dem Spiel

Ich bin entsetzt und unheimlich sauer. Der Imageschaden für den Verein ist in der ganzen Liga enorm. Christine Wohner, Fanbeauftragte des 1. EV Weiden

Einen Böller in einem geschlossenen Stadion, in den eigenen Reihen oder in jeglichen anderen Bereichen zu zünden, ist ein absolutes No-go. Umberto Vicenzotto von den Supporters

Mitte des letzten Drittels war am Freitagabend im Landshuter Eisstadion am Gutenbergweg im Gäste-Fanblock ein Böller gezündet worden. Durch das Zusammenwirken der Verantwortlichen der Fan-Gruppierungen und des 1. EV Weiden konnte der Täter, der sich schließlich freiwillig stellte, schnell ermittelt werden. Thomas Siller, der Vorsitzende des 1. EV, hat die Personalien des 22-jährigen Weideners inzwischen an Stefan Endraß, den Geschäftsführer des EV Landshut, weitergegeben. Das weitere Vorgehen liege jetzt in Händen des Heimvereins, denn nur dieser könne Anzeige erstatten, sagte Siller."Ich bin entsetzt und unheimlich sauer. Der Imageschaden für den Verein ist in der ganzen Liga enorm", ärgert sich Christine Wohner, Fan-Beauftragte des 1. EV Weiden und Schriftführerin des Fanclubs Penalty, über die Ereignisse vom Freitag. "Ich habe eine andere Eishockey-Philosophie und bin kein Freund der Ultra-Bewegung", sagt Wohner, die aber die Weidener Ultra-Gruppierungen Supporters und BUxBS ausdrücklich in Schutz nimmt. "Ich kenne 95 Prozent der Weidener Fans." Verantwortlich seien extra angereiste Krawallmacher, eine Gruppe von etwa 10 bis 15 Personen. Schon vor dem Spiel habe sie gesagt: "Was sind da heute für Leute dabei"? Wohner räumt aber ein, dass sich in der aufgeheizten Atmosphäre eine Gruppendynamik entwickelt habe und dann einige der Weidener Fans auf diesen Zug aufgesprungen seien.Neben dem Fanclub Penalty verurteilten auch die beiden anderen Fan-Gruppierungen - Supporters und BUxBS - in Stellungnahmen die Vorfälle. "In Landshut ist eine Linie überschritten worden, die wir als Gruppe und vor allem ich nicht tolerieren werden. Einen Böller in einem geschlossenen Stadion, in den eigenen Reihen oder in jeglichen anderen Bereichen zu zünden, ist ein absolutes No-go", schrieb Umberto Vicenzotto von den Supporters auf Facebook. Er sei maßlos enttäuscht und sauer zugleich. "Es sollten sich auch diejenigen hinterfragen, die Bier auf ältere Stadionbesucher und Familien mit Kindern werfen."In der Stellungnahme der BUxBS, die den Böllerwurf ebenfalls scharf verurteilt, heißt es unter anderem: "Wir wollen uns das im letzten Jahr mühsam aufgebaute Vertrauen und Verhältnis zwischen Gruppe und Verein nicht durch einen Einzeltäter zerstören lassen."Im Pressebericht der Polizeiinspektion Landshut gibt es keine Unterscheidung zwischen Weidener Fans und den extra angereisten "Krawall-Touristen". Schon beim Eintreffen der beiden Busse aus Weiden hätten die Beamten festgestellt, dass ausnahmslos alle Insassen schwarz gekleidet waren. Bereits auf dem Weg zum Stadion seien ein bengalisches Feuer und ein Böller gezündet worden, zudem sei hier schon die Stimmung mit Sprechchören und etlichen Beleidigungen in Richtung der Landshuter aufgeheizt worden.Im Stadion sei im ersten Drittel die Stimmung bei den Weidener Fans immer aggressiver geworden, im zweiten flogen gefüllte Becher. Zudem hätten die ersten Weidener versucht, in den Landshuter Block zu wechseln. "Das waren diese Fremden, die an der Absperrung zum Landshuter Block standen", erinnert sich Christine Wohner. "Unsere wollten beruhigend einwirken." Der negative Höhepunkt wurde dann Mitte des letzten Drittels erreicht. "Der Ordnungsdienst musste durch die Polizei verstärkt werden, um eine direkte Konfrontation zu vermeiden", heißt es im Polizeibericht.Während dieser Aktion habe eine Person aus dem "schwarzen Block" einen massiven Böller gezündet. "Daraufhin brach ein Weidener Zuschauer bewusstlos zusammen und ein Landshuter Polizeibeamter, der ebenfalls in der Nähe stand, erlitt leichte Verletzungen." Der Schiedsrichter unterbrach die Partie für etwa zehn Minuten, Ordnungsdienst und Polizei räumten den Weidener Block.