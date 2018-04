Egal ob jung oder alt, Hobbyradler oder Profi: Bis zu 300 Radsportler messen sich am Dienstag, 1. Mai, im Duell gegen die Uhr. Am Tag der Arbeit veranstaltet der VC Corona zum nunmehr zweiten Mal in Weiden die bayerische Meisterschaft im Zeitfahren. Gleichzeitig wird die alljährliche Stadtmeisterschaft ausgefahren.

Auf der relativ flachen, windgeschützten und schnellen Strecke zwischen Schätzlerbad und Meerbodenreuth wollen die Favoriten Adelheid Schütz (VC Corona) bei der Elite Damen sowie Tobias Erler vom RSC Kempten bei der Elite Männer ihre Titel verteidigen. Die amtierende Amateurweltmeisterin Schütz hat die letzten neun bayerischen Meisterschaften souverän gewonnen.Beim anschließendem Jedermann-Rennen kann jeder Hobbyfahrer Gas geben. Besonders interessant: Für Starter aus Weiden geht es um die Ehre des Stadtmeisters. Hier geht Gerhard Reil als Titelverteidiger an den Start. Eine Absage der Veranstaltung ist so gut wie ausgeschlossen. "Da müssten wir schon mindestens Windstärke 6 oder vereiste Straßen haben", sagt Rennleiter Rainer Völkl. "Das ist im Mai eigentlich nicht zu erwarten."Beginn des Rennens ist um 10.30 Uhr mit den Jüngsten, der U11. Die Streckenlängen betragen je nach Altersklasse zwischen 3 und 27 Kilometer. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.tagderarbeit.de. Meldeschluss für die "Bayerische" ist der 22. April. Hobbyfahrer können sich am 1. Mai noch vor Ort anmelden.