Zur mittlerweile 63. Neuauflage in der Vereinsgeschichte steht beim Reit- und Springturnier des Reitclubs Weiden am Schwedentisch an diesem Wochenende wieder hochkarätiger Pferdesport auf dem Programm. Für die ausgeschriebenen 20 Wertungsprüfungen von der Klasse A bis zur schweren Klasse S sind im Vorfeld bereits fast 300 Pferde gemeldet.

Vier Jahre führte der RC Weiden sein Sommerturnier ausschließlich für Springreiter durch. Dass man dann im letzten Jahr die Dressurreiter, für die man im April ein bis zur Klasse S ausgeschriebenes eigenes Turnier durchführte, erneut ins Programm des Juni-Turniers aufnahm, erwies sich als die richtige Entscheidung. Während es bei den Springprüfungen bis zur Klasse M geht, werden sich die Dressurreiter sogar in zwei Wertungsprüfungen der Klasse "S*" messen können.Vom veranstaltenden RCW hat Christiane Hausner ihren Holsteiner Wallach "Casanova" gemeldet. Die Ex-Weidenerin Susanne Hubrich vom RC Münchsgrün wird vermutlich ihren Oldenburger Wallach "Daylight" aufsatteln. Jessica Haag aus Ellingen und die Passauerin Sabine Ginglseder, die schon im April überaus erfolgreich am Schwedentisch zu Gange war, zählen zu den heißen Anwärtern auf den Sieg in den S-Prüfungen. Marlene Dolles von der RFZG Moosbürg ist bei den Prüfungen der Klasse M am Start.15 Springprüfungen von der Klasse A bis M werden an den beiden Turniertagen geritten. Aus lokaler Sicht wird man Korbinian Völkl (Vohenstrauß), Romina Müller und Katharina von Podewils (Eichenhof Frauenricht) und Simone Stubenvoll (Moosbürg) besonders im Auge haben. Altbekannte Namen tauchen bei den M-Springen auf und unterstreichen, dass das Weidener Turnier unter den Reitern einen klangvollen Namen hat.Rita Zahn und der Besitzer des goldenen Reitabzeichens Thomas Weychert, beide aus dem oberfränkischen Küps, werden bei den Platzierungen ganz vorne erwartet. Und eine weitere fränkische Amazone könnte für Furore sorgen. Nina Bauer aus Sonnefeld, im Vorjahr im Abschlussspringen Dritte, möchte von der Tatsache profitieren, dass Katharina Winkler, die vor ihr gleich die Plätze eins und zwei belegt hatte, heuer nicht dabei ist. Aber auch mit dem Schweizer Roberte Spenger ist zu rechnen. Der Eintritt ist an beiden Turniertagen frei.